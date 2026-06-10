Πιλότος της Air Canada κατηγορείται ότι πετούσε επί 17 χρόνια με πλαστή άδεια

Αν και διέθετε άδεια εμπορικού πιλότου, οι καναδικές Aρχές υποστηρίζουν ότι δεν είχε την απαιτούμενη πιστοποίηση για τη θέση του κυβερνήτη και πραγματοποίησε περισσότερες από 900 πτήσεις