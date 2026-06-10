Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Το μήνυμα του Νεϊμάρ πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026: Είμαι εδώ, σαν παιδί 18 χρονών
Το μήνυμα του Νεϊμάρ πριν την έναρξη του Μουντιάλ 2026: Είμαι εδώ, σαν παιδί 18 χρονών
Στα 34 του χρόνια, το Νο10 της Σελεσάο συνεχίζει τη μυϊκή του αποκατάσταση, τέσσερις ημέρες πριν από την πρεμιέρα των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Νειμάρ νιώθει «σαν παιδί» ενόψει της τέταρτης και τελευταίας συμμετοχής του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, αν και η παρουσία του παραμένει αβέβαιη λόγω τραυματισμού στη δεξιά γάμπα, όπως δήλωσε ο ίδιος σε βραζιλιάνικη σειρά ντοκιμαντέρ.
«Ακόμη κι αν αυτό είναι το τέταρτό μου Μουντιάλ, η αίσθηση είναι διαφορετική εξαιτίας όλων όσων αυτό συνεπάγεται και, φυσικά, είναι το τελευταίο», εξηγεί ο Νεϊμάρ σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ «Vai, Brasil» (Πάμε, Βραζιλία), που κυκλοφορεί την Τετάρτη (10/6).
«Είμαι εδώ σαν ένα παιδί, σαν ένας 18χρονος που πηγαίνει στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο», τονίζει ο ποδοσφαιριστής της Σάντος στο ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει τους τελευταίους 12 μήνες προετοιμασίας της «Σελεσάο» για το Μουντιάλ 2026 που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
Στα 34 του χρόνια, το Νο10 της Σελεσάο συνεχίζει τη μυϊκή του αποκατάσταση, τέσσερις ημέρες πριν από την πρεμιέρα των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών απέναντι στο Μαρόκο, το Σάββατο (13/6) στο Νιου Τζέρσεϊ, στην πρώτη αγωνιστική του 3ου ομίλου.
Ο πρώτος σκόρερ της «Καναρίνια» (79 γκολ) παρουσιάζει βελτίωση από τον τραυματισμό που υπέστη στις 17 Μαΐου, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να προπονηθεί με την ομάδα, σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας.
Λόγω της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού, η απουσία του από τον αγώνα με τους Μαροκινούς θεωρείται δεδομένη και ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του στη δεύτερη αγωνιστική, απέναντι στην Αϊτή στις 19 Ιουνίου.
Παρότι τα σωματικά προβλήματα έχουν επηρεάσει τις επιδόσεις του πρώην επιθετικού της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν τα τελευταία χρόνια, ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στη λίστα των 26 παικτών για να διεκδικήσει το έκτο παγκόσμιο τρόπαιο.
«Είμαι πολύ περήφανος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα απολαύσω κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ελπίζω να είναι επίσης ξεχωριστό», αναφέρει ο Νεϊμάρ.
Έχει συμμετάσχει σε όλα τα Μουντιάλ από το 2014, όμως η Βραζιλία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τίτλο από το 2002. Η καλύτερή της πορεία ήταν το 2014, όταν η χώρα βίωσε ένα σοκ με την ήττα-ταπείνωση από τη Γερμανία (7-1) στα ημιτελικά, σε έναν αγώνα που ο Νεϊμάρ δεν είχε αγωνιστεί.
«Ακόμη κι αν αυτό είναι το τέταρτό μου Μουντιάλ, η αίσθηση είναι διαφορετική εξαιτίας όλων όσων αυτό συνεπάγεται και, φυσικά, είναι το τελευταίο», εξηγεί ο Νεϊμάρ σε απόσπασμα του ντοκιμαντέρ «Vai, Brasil» (Πάμε, Βραζιλία), που κυκλοφορεί την Τετάρτη (10/6).
«Είμαι εδώ σαν ένα παιδί, σαν ένας 18χρονος που πηγαίνει στο πρώτο του Παγκόσμιο Κύπελλο», τονίζει ο ποδοσφαιριστής της Σάντος στο ντοκιμαντέρ, το οποίο καταγράφει τους τελευταίους 12 μήνες προετοιμασίας της «Σελεσάο» για το Μουντιάλ 2026 που συνδιοργανώνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.
Στα 34 του χρόνια, το Νο10 της Σελεσάο συνεχίζει τη μυϊκή του αποκατάσταση, τέσσερις ημέρες πριν από την πρεμιέρα των πεντάκις παγκόσμιων πρωταθλητών απέναντι στο Μαρόκο, το Σάββατο (13/6) στο Νιου Τζέρσεϊ, στην πρώτη αγωνιστική του 3ου ομίλου.
Ο πρώτος σκόρερ της «Καναρίνια» (79 γκολ) παρουσιάζει βελτίωση από τον τραυματισμό που υπέστη στις 17 Μαΐου, αλλά δεν έχει ακόμη καταφέρει να προπονηθεί με την ομάδα, σύμφωνα με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας.
Λόγω της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού, η απουσία του από τον αγώνα με τους Μαροκινούς θεωρείται δεδομένη και ενδέχεται να κάνει το ντεμπούτο του στη δεύτερη αγωνιστική, απέναντι στην Αϊτή στις 19 Ιουνίου.
Παρότι τα σωματικά προβλήματα έχουν επηρεάσει τις επιδόσεις του πρώην επιθετικού της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν τα τελευταία χρόνια, ο Κάρλο Αντσελότι αποφάσισε να τον συμπεριλάβει στη λίστα των 26 παικτών για να διεκδικήσει το έκτο παγκόσμιο τρόπαιο.
«Είμαι πολύ περήφανος, πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θα απολαύσω κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ελπίζω να είναι επίσης ξεχωριστό», αναφέρει ο Νεϊμάρ.
Έχει συμμετάσχει σε όλα τα Μουντιάλ από το 2014, όμως η Βραζιλία δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει τίτλο από το 2002. Η καλύτερή της πορεία ήταν το 2014, όταν η χώρα βίωσε ένα σοκ με την ήττα-ταπείνωση από τη Γερμανία (7-1) στα ημιτελικά, σε έναν αγώνα που ο Νεϊμάρ δεν είχε αγωνιστεί.
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