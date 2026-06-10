Νέο πλήγμα για τον Μπραντ Πιτ: Μετά τον Μάντοξ και η κόρη του, Ζαχάρα ζητά να αλλάξει το επώνυμό της
Νέο πλήγμα για τον Μπραντ Πιτ: Μετά τον Μάντοξ και η κόρη του, Ζαχάρα ζητά να αλλάξει το επώνυμό της
H 21χρονη υπέβαλε αίτηση αλλαγής επωνύμου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας
Η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα κατέθεσε επίσημα αίτημα για να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της, ακολουθώντας το παράδειγμα του αδερφού της, Μάντοξ, ο οποίος είχε προχωρήσει στην ίδια κίνηση πριν από λίγες ημέρες.
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η 21χρονη υπέβαλε στις 28 Απριλίου αίτηση αλλαγής επωνύμου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Η Ζαχάρα γίνεται έτσι το τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κινείται νομικά για να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της, μετά τον Μάντοξ και τη Σιλό.
Η Τζολί και ο Πιτ, οι οποίοι χώρισαν το 2016 έπειτα από δύο χρόνια γάμου και με πάνω από δέκα χρόνια κοινής πορείας, ολοκλήρωσαν το διαζύγιό τους τον Δεκέμβριο του 2024. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά εκ των οποίων τα τρία μεγαλύτερα είναι υιοθετημένα: τον Μάντοξ, τη Ζαχάρα και τον Παξ, ενώ βιολογικά τους παιδιά είναι η Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βίβιεν.
Η Ζαχάρα είχε αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο τον Μάιο, το όνομά της αναγραφόταν στο πρόγραμμα ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», ωστόσο κατά την απονομή του πτυχίου της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».
Παράλληλα, η Βιβιέν είχε αναγραφεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στην παραγωγή του οποίου συμμετείχε η μητέρα της, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει προχωρήσει και εκείνη σε επίσημη αλλαγή ονόματος.
Ο Μάντοξ, από την πλευρά του, φέρεται να αφαίρεσε το «Πιτ» από τους συντελεστές της νέας ταινίας της μητέρας του, «Couture», ενώ η Σιλό είχε λάβει δικαστική έγκριση για την αλλαγή του επωνύμου της το 2024 και πλέον χρησιμοποιεί το «Σιλό Τζολί».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η 21χρονη υπέβαλε στις 28 Απριλίου αίτηση αλλαγής επωνύμου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας. Η Ζαχάρα γίνεται έτσι το τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κινείται νομικά για να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της, μετά τον Μάντοξ και τη Σιλό.
Angelina Jolie and Brad Pitt’s 21-year-old daughter Zahara Marley Jolie-Pitt filed legal paperwork to have her dad's surname removed, petitioning to be known as Zahara Marley Jolie moving forward. https://t.co/G4YV0Zvu98 pic.twitter.com/yA9u43waWf— E! News (@enews) June 10, 2026
Η Ζαχάρα είχε αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο τον Μάιο, το όνομά της αναγραφόταν στο πρόγραμμα ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», ωστόσο κατά την απονομή του πτυχίου της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».
Παράλληλα, η Βιβιέν είχε αναγραφεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στην παραγωγή του οποίου συμμετείχε η μητέρα της, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει προχωρήσει και εκείνη σε επίσημη αλλαγή ονόματος.
Ο Μάντοξ, από την πλευρά του, φέρεται να αφαίρεσε το «Πιτ» από τους συντελεστές της νέας ταινίας της μητέρας του, «Couture», ενώ η Σιλό είχε λάβει δικαστική έγκριση για την αλλαγή του επωνύμου της το 2024 και πλέον χρησιμοποιεί το «Σιλό Τζολί».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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