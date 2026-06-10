Παναθηναϊκός στους φιλάθλους του: «Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας, θα δώσετε μία ακόμη μοναδική παράσταση»

Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ενόψει του τέταρτου τελικού απόψε στις 21:00

Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό για το Game 4 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live protothema.gr), με την σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.



Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ενόψει του τέταρτου τελικού και τους προέτρεψε να στηρίξουν τους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν μόνο με τη φωνή τους.



Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Απόψε το βράδυ η ομάδα μας δίνει το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν.



Μίας ακόμη σεζόν όπου εσείς αποτελέσατε τον «έκτο μας παίκτη». Που ήσασταν εκεί γεμίζοντας το «σπίτι» μας στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR μόνο με τη φωνή σας.



Από το πρώτο κιόλας ματς της χρονιάς η παρουσία σας ήταν συγκλονιστική, πάντοτε σε κόσμια πλαίσια.







Στηρίζουμε την ομάδα μόνο με τη φωνή μας



Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.

Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens!

Κλείσιμο

Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.Είσοδος στο γήπεδο

Συνεχίζονται απόψε οι τελικοί της Stoiximan GBL στο ΣΕΦ. Ουποδέχεται τονγια το Game 4 (21:00, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, live protothema.gr), με την σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.Η «πράσινη» ΚΑΕ έστειλε μήνυμα στον κόσμο της ενόψει του τέταρτου τελικού και τους προέτρεψε να στηρίξουν τους παίκτες και τον Έργκιν Άταμαν μόνο με τη φωνή τους.Απόψε το βράδυ η ομάδα μας δίνει το τελευταίο εντός έδρας ματς της σεζόν.Μίας ακόμη σεζόν όπου εσείς αποτελέσατε τον «έκτο μας παίκτη». Που ήσασταν εκεί γεμίζοντας το «σπίτι» μας στηρίζοντας τον Παναθηναϊκό AKTOR μόνο με τη φωνή σας.Από το πρώτο κιόλας ματς της χρονιάς η παρουσία σας ήταν συγκλονιστική, πάντοτε σε κόσμια πλαίσια.Είμαστε βέβαιοι πως το ίδιο θα κάνετε και απόψε στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό (10/6, 21:00). Πως θα δώσετε μία ακόμη μοναδική παράσταση, όπως μόνο εσείς ξέρετε, και θα ωθήσετε τον προπονητή και τους αθλητές μας στη νίκη, δίνοντας έμφαση στις παρακάτω οδηγίες:Η στήριξη της ομάδας γίνεται μόνο με τη φωνή.Δεν απαντάμε σε οποιουδήποτε είδους πρόκληση και δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να χαλάσει τη μοναδική ατμόσφαιρα του Telekom Center Athens!Απαγορεύονται απολύτως τα laser, τα καπνογόνα και τα πυροτεχνήματα. Η παραβίαση επισύρει αυστηρές κυρώσεις και ποινές κεκλεισμένων των θυρών.Οι κάτοχοι court-side εισιτηρίων οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην παρεμβαίνουν στη διεξαγωγή του αγώνα.Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση πανό ή επιγραφών πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε είδους υβριστικού, ρατσιστικού ή σεξιστικού περιεχομένου.Δεν επιτρέπεται η είσοδος των φιλάθλων στο γήπεδο με φαγητό, ποτό ή καφέ για λόγους ασφαλείας και εμπορικής πολιτικής.Είσοδος στο γήπεδο

Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18:00.

Συνιστάται έγκαιρη προσέλευση, ώστε οι φίλαθλοι να απολαύσουν τις δράσεις που θα πραγματοποιούνται στον περιβάλλοντα χώρο και να αποφευχθούν καθυστερήσεις.



Οδηγίες για οχήματα



Η είσοδος των οχημάτων στο Telekom Center Athens θα γίνεταιστο Telekom Center Athens θα γίνεται μόνο από τις Πύλες Α’ και Δ’.

Διαθέσιμα parking: P0, P2, P3, P4 και P8 (στη συμβολή Σπύρου Λούη & Κύμης).

Το Parking 5 θα είναι διαθέσιμο μόνο για κατόχους VIP εισιτηρίων διαρκείας και σουιτών.

Στο πλαίσιο της διατήρησης της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας των εγκαταστάσεων, απαγορεύεται η είσοδος, η κυκλοφορία και η στάθμευση οχημάτων και δικύκλων σε σημεία που δεν προβλέπονται για τον σκοπό αυτό, περιμετρικά του γηπέδου και εντός του περιβάλλοντος χώρου του Telekom Center Athens.



Εισιτήρια



Όλα τα εισιτήρια (μεμονωμένα και διαρκείας) είναι αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζονται.

Η ταυτοποίηση μέσω της εφαρμογής Gov Wallet είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο γήπεδο.

Το εισιτήριο πρέπει να είναι διαθέσιμο είτε σε ψηφιακή μορφή (QR code) είτε εκτυπωμένο.

Παιδιά άνω των τριών (3) ετών εισέρχονται αποκλειστικά με ξεχωριστό εισιτήριο.

Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσα από το CLUB 1908.



Θέσεις θεατών



Οι φίλαθλοι παρακολουθούν τον αγώνα αποκλειστικά από τη θέση που αναγράφεται στο εισιτήριό τους.



Απαγορευμένα αντικείμενα



Κράνη μοτοσικλέτας

Μπουκάλια (νερού ή άλλων υγρών)

Εύφλεκτα υλικά

Αιχμηρά αντικείμενα

Κάθε συσκευή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί επικίνδυνα

Ο ισχύων νόμος προβλέπει βαριές και άμεσες ποινές για παραβάσεις, περιλαμβανομένης της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα.



Αποχώρηση



Κατά την αποχώρηση, παρακαλούμε να ακολουθούνται οι οδηγίες του προσωπικού ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί ομαλή και γρήγορη έξοδος.



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΑΚΤOR καλεί τους φιλάθλους της να βρεθούν από νωρίς στο Telekom Center Athens, να ζήσουν μία ακόμα μοναδική εμπειρία και να στηρίξουν την ομάδα απέναντι στον Ολυμπιακό για την τέταρτη «μάχη» των τελικών.