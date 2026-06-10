ΛΕΞ και Bloody Hawk θα εμφανιστούν στο Flame Music Festival

Flame

Το Flame Music Festival φέρνει τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής urban σκηνής, όπως οσε ένα διήμερο - υπερπαραγωγή, στις 20 και 21 Ιουνίου, στο Telekom Center Athens.Το line - up περιλαμβάνει ονόματα όπως Rack, Dani Gambino, Snik, Light, Trannos, Sadam, Hatemost, Vlospa, Fly Lo, Strat, Ricta, Ivan Greko, Above The Hood, Moose, Mikros Kleftis, Hgemonas, Tsaki, Arab, Sidarta, Kidd, Hermes, XRS, Daima, Bres, Trouf, Mente Fuerte, Bossikan, Thug Slime, Diff, Donn, Dirty Harry, Yolte, LikeBoss, Ghetto Queen και Benzy.Το urban μουσικό γεγονός,θα φιλοξενήσει τα πιο επιδραστικά και δημοφιλή ονόματα της ελληνικής rap/ trap μουσικής σκηνής, ενώνοντας διαφορετικό κοινό, ήχους και γενιές σε ένα φεστιβάλ.Την παρουσίαση θα κάνουν οι Gio Καραντώνης και Μαριγκόνα. Παράλληλα, στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν γνωστοί influencers, TikTokers και YouTubers, ανάμεσά τους οι Αλέξανδρος Κοψιάλης, Its Only Skillz, Dr Xtapodias, V Nakis, Vaggelis Batarlis, Gkougkou, Marikelly, Cholidou και Anesiadou, δημιουργώντας μία εκδήλωση που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται σημείο συνάντησης για όλη τη νεανική κουλτούρα.Η παραγωγή του Flame Music Festival έχει σχεδιαστεί σε διεθνή πρότυπα. Το κοινό θα απολαύσει μία 360 σκηνή, με LED οθόνες, visuals, ειδικό pyramid-inspired σκηνικό με πλάτος 14 μέτρα και ύψος 4 μέτρα, προσφέροντας μια εμπειρία που θυμίζει μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού.Το Flame Music Festival έχει ήδη κερδίσει τη στήριξη ισχυρών προσώπων και κοινοτήτων, ανάμεσά τους τα αδέρφια Αντετοκούνμπο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και δύο από τις μεγαλύτερες rap/ trap σελίδες της χώρας.