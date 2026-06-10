Έλενα Γαλύφα: Κοιμήθηκα σε ταξί, εκεί έχουμε καταντήσει αφού δεν μπορούμε να έχουμε σοφέρ

fashion blogger βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου σε εκδήλωση και έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη, σχολιάζοντας ότι νωρίτερα βρήκε την ευκαιρία να ξεκουραστεί για περίπου μίση ώρα μέσα στο ταξί που τη μετέφερε.





Την εμπειρία της από πρόσφατη μεταφορά της με ταξί μοιράστηκε η Έλενα Γαλύφα , εξηγώντας πως κοιμήθηκε μέσα σε αυτό, ενώ πρόσθεσε με χιούμορ πως θεωρεί αυτή τη λύση ιδανική από τη στιγμή που δεν μπορεί να έχει σοφέρ.Η Έλενα Γαλύφα μοιράστηκε την αντίδραση του οδηγού όταν την είδε να κοιμάται, αλλά και τη συζήτηση που είχαν: «Πήρα ταξί για να κοιμηθώ μισή ώρα μέσα σε αυτό. Από το να οδηγούσα καλύτερο το ταξί να ξεκουραστούμε λίγο, εκεί έχουμε καταντήσει. Σοφέρ δεν μπορούμε να έχουμε και παίρνουμε ταξί. Ήμουν οριζοντίως, δεν με έβλεπε από τον καθρέφτη. Ξάπλωσα κανονικά, του λέω "σας πειράζει;" μου λέει "όχι, κάτσε εκεί να σου ανάψω και air condition. Τι μουσική θες;" είπα "ό,τι σας ευχαριστεί". Είχε εκεί μία μπαλάντα, δεν δυσκολεύτηκα».