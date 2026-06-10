Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι ​​υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς στο Μεξικό, βίντεο
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Μουντιάλ 2026 Μέχντι Ταρέμι Ιράν

Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι ​​υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς στο Μεξικό, βίντεο

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μέχντι Ταρέμι, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα σε φιλάθλους κοντά στο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της χώρας από τη Μέση Ανατολή

Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι ​​υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς στο Μεξικό, βίντεο
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Το Ιράν, παρά την τεράστια ταλαιπωρία που υπέστη, έφτασε τελικά στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικό το περασμένο Σαββατοκύριακο, όπου και θα διεξαχθεί το προπονητικό του καμπ, ενόψει του Μουντιάλ 2026.

Από την άφιξή της στην Τιχουάνα, η ιρανική ομάδα έχει τύχει θερμής υποδοχής από τους οπαδούς. Μάλιστα ο αρχηγός της αποστολής, Μεχντί Ταρέμι, αφιέρωσε χρόνο για να επικοινωνήσει μαζί τους.

Αναλυτικότερα, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπητούς παίκτες της χώρας από τη Μέση Ανατολή, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα και να αλληλεπιδρά με τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος έξω από το ξενοδοχείο της ομάδας.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν, παρά το γεγονός πως έχει στήσει τη βάση του στο Μεξικό, θα δώσει τα παιχνίδια του τουρνουά στις ΗΠΑ (Λος Άντζελες και Σιάτλ), εξαιτίας κυρίως των «εμποδίων» που έθεσαν οι ΗΠΑ στην Αραβική χώρα, συμπεριλαμβανομένου του θέματος με τις βίζες, αλλά και της ανάκλησης των εισιτηρίων των φιλάθλων.

Πηγή: gazzetta.gr
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