Μουντιάλ 2026: Ο Ταρέμι ​​υπογράφει αυτόγραφα σε οπαδούς στο Μεξικό, βίντεο

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μέχντι Ταρέμι, εθεάθη να υπογράφει αυτόγραφα σε φιλάθλους κοντά στο ξενοδοχείο που μένει η αποστολή της χώρας από τη Μέση Ανατολή