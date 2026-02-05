Με τρεις δεκαετίες εμπειρίας, η Savills Greece επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη της αγοράς ακινητων, μετατρέποντάς τη σε ένα σύγχρονο επενδυτικό περιβάλλον διεθνών προδιαγραφών.
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, νέα ένταση στη ρήξη με την οικογένεια
Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, νέα ένταση στη ρήξη με την οικογένεια
Μετά τη δημόσια δήλωσή του ότι δεν θέλει συμφιλίωση, ο 26χρονος φέρεται να αφαίρεσε τη λέξη «Dad» από το τατουάζ του
Νέα ένταση στην οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται πως αποτελεί η απόφαση του Μπρούκλιν Μπέκαμ να καλύψει το τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του, Ντέιβιντ. Μόλις έναν μήνα μετά τη δημόσια δήλωσή του ότι δεν επιθυμεί συμφιλίωση, ο 26χρονος φωτογραφήθηκε με τροποποιημένο το σχέδιο στο δεξί του μπράτσο.
Το τατουάζ, που έδειχνε μία άγκυρα-σύμβολο, έφερε αρχικά τη λέξη «Dad» χαραγμένη πάνω του, ενώ ακριβώς από κάτω υπήρχε η φράση «Love you Bust», το χαϊδευτικό που χρησιμοποιούσε ο Ντέιβιντ για τον πρωτότοκο γιο του.
To τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Sun, ο Μπρούκλιν έχει πλέον καλύψει τις λέξεις με αφηρημένα σχήματα και ένα αστέρι, ενώ το αρχικό μήνυμα έχει ξεθωριάσει και δεν είναι πλέον ορατό. Το νέο σχέδιο δείχνει μόνο τρία ασαφή σχήματα στο σημείο όπου βρίσκονταν οι προηγούμενες επιγραφές.
Μόλις μία ημέρα πριν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εθεάθη στη Ντόχα, όπου ήταν ακόμη ορατό το δικό του τατουάζ «Buster» στον λαιμό, που είχε αφιερώσει στον γιο του που είχε κάνει το 2015.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρούκλιν τροποποιεί οικογενειακά τατουάζ του. Το 2023 είχε καλύψει το σχέδιο στο στήθος του με τη φράση «mama’s boy», το οποίο είχε αφιερώσει στη μητέρα του, Βικτόρια.
Η οικογένεια Μπέκαμ έχει τηρήσει σιωπή από τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Μπρούκλιν, στην οποία εξηγούσε τους λόγους απομάκρυνσής του. Ο Ντέιβιντ, η Βικτόρια και τα τρία μικρότερα παιδιά τους, Ρομέο, Κρους και Χάρπερ, εμφανίστηκαν μαζί στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, προβάλλοντας μία εικόνα ενότητας.
To τροποποιημένο τατουάζ του Μπρούκλιν Μπέκαμ
Στο κείμενό του, ο Μπρούκλιν είχε γράψει: «Έχω σιωπήσει για χρόνια και προσπάθησα να κρατήσω όλα αυτά ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στα μέσα, αφήνοντάς με χωρίς επιλογή παρά να πω την αλήθεια για ορισμένα από τα ψέματα που γράφτηκαν. Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν πια, για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου».
Το τατουάζ, που έδειχνε μία άγκυρα-σύμβολο, έφερε αρχικά τη λέξη «Dad» χαραγμένη πάνω του, ενώ ακριβώς από κάτω υπήρχε η φράση «Love you Bust», το χαϊδευτικό που χρησιμοποιούσε ο Ντέιβιντ για τον πρωτότοκο γιο του.
To τατουάζ που είχε αφιερώσει στον πατέρα του
Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Sun, ο Μπρούκλιν έχει πλέον καλύψει τις λέξεις με αφηρημένα σχήματα και ένα αστέρι, ενώ το αρχικό μήνυμα έχει ξεθωριάσει και δεν είναι πλέον ορατό. Το νέο σχέδιο δείχνει μόνο τρία ασαφή σχήματα στο σημείο όπου βρίσκονταν οι προηγούμενες επιγραφές.
Μόλις μία ημέρα πριν, ο Ντέιβιντ Μπέκαμ εθεάθη στη Ντόχα, όπου ήταν ακόμη ορατό το δικό του τατουάζ «Buster» στον λαιμό, που είχε αφιερώσει στον γιο του που είχε κάνει το 2015.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρούκλιν τροποποιεί οικογενειακά τατουάζ του. Το 2023 είχε καλύψει το σχέδιο στο στήθος του με τη φράση «mama’s boy», το οποίο είχε αφιερώσει στη μητέρα του, Βικτόρια.
Η οικογένεια Μπέκαμ έχει τηρήσει σιωπή από τη δημοσιοποίηση της επιστολής του Μπρούκλιν, στην οποία εξηγούσε τους λόγους απομάκρυνσής του. Ο Ντέιβιντ, η Βικτόρια και τα τρία μικρότερα παιδιά τους, Ρομέο, Κρους και Χάρπερ, εμφανίστηκαν μαζί στην Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, προβάλλοντας μία εικόνα ενότητας.
To τροποποιημένο τατουάζ του Μπρούκλιν Μπέκαμ
Στο κείμενό του, ο Μπρούκλιν είχε γράψει: «Έχω σιωπήσει για χρόνια και προσπάθησα να κρατήσω όλα αυτά ιδιωτικά. Δυστυχώς, οι γονείς μου και η ομάδα τους συνέχισαν να απευθύνονται στα μέσα, αφήνοντάς με χωρίς επιλογή παρά να πω την αλήθεια για ορισμένα από τα ψέματα που γράφτηκαν. Δεν θέλω να συμφιλιωθώ με την οικογένειά μου. Δεν με ελέγχουν πια, για πρώτη φορά στη ζωή μου υπερασπίζομαι τον εαυτό μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα