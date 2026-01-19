Ξέσπασε ο Μπρούκλιν Μπέκαμ: Οι γονείς μου προσπαθούν να διαλύσουν τη σχέση μου, η μητέρα μου χόρεψε «ανάρμοστα πάνω μου» στη δεξίωση του γάμου μου

Τα stories του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Αναφερόμενος στην απουσία του από το πάρτι του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τα 50ά του γενέθλια, εξήγησε: «Παρόλα αυτά, ταξιδέψαμε στο Λονδίνο για τα γενέθλια του πατέρα μου και αγνοηθήκαμε για μία εβδομάδα, περιμένοντας στο ξενοδοχείο μας να κανονίσουμε χρόνο μαζί του. Αρνήθηκε κάθε μας προσπάθεια, εκτός αν γινόταν στο μεγάλο πάρτι γενεθλίων του, με εκατοντάδες καλεσμένους και κάμερες παντού. Όταν τελικά δέχτηκε να με δει, έθεσε ως όρο να μην προσκληθεί η Νίκολα. Ήταν χαστούκι στο πρόσωπο. Αργότερα, όταν η οικογένειά μου ταξίδεψε στο Λος Άντζελες, αρνήθηκαν να με δουν καθόλου».Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βάζουν τη δημόσια εικόνα τους. «Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο. Η “αγάπη” της οικογένειας κρίνεται από το πόσο ανεβάζεις στα social media ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα προβολής, για να δείχνουμε την “τέλεια οικογένειά” μας. Όμως τη μία φορά που η σύζυγός μου ζήτησε τη στήριξη της μητέρας μου για να σωθούν εκτοπισμένα σκυλιά κατά τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες, εκείνη αρνήθηκε. Η αφήγηση ότι η σύζυγός μου με ελέγχει είναι εντελώς αντεστραμμένη. Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου ήμουν εγώ αυτός που ελεγχόταν από τους γονείς του».Μετά την απομάκρυνσή του από την οικογένειά του το άγχος που τον ταλαιπωρούσε από την παιδική του ηλικία εξαφαναίστηκε και πλέον δηλώνει ευγνώμων για τη ζωή του. «Μεγάλωσα με έντονο άγχος. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, από τότε που απομακρύνθηκα από την οικογένειά μου, αυτό το άγχος έχει εξαφανιστεί. Ξυπνάω κάθε πρωί ευγνώμων για τη ζωή που επέλεξα και έχω βρει γαλήνη και ανακούφιση. Η σύζυγός μου κι εγώ δεν θέλουμε μια ζωή διαμορφωμένη από την εικόνα, τον Τύπο ή τη χειραγώγηση. Το μόνο που θέλουμε είναι ειρήνη, ιδιωτικότητα και ευτυχία για εμάς και τη μελλοντική μας οικογένεια», κατέληξε.