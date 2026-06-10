Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά
Κατερίνα Παπουτσάκη: Δεν θα ξαναπαντρευόμουν, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά
Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά, είπε η ηθοποιός
Τη στάση της απέναντι στον γάμο μοιράστηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, δηλώνοντας πως δεν σκοπεύει να παντρευτεί ξανά στο μέλλον, αλλά ούτε και να κάνει άλλα παιδιά.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 9 Ιουνίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μετέφερε τις σκέψεις της για το μέλλον σχετικά με την προσωπική της ζωή. Πιο συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως έχει ολοκληρωθεί για εκείνη το κεφάλαιο του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας.
Όσο για την καθημερινότητα και τον χρόνο που περνάει με τα παιδιά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους αρέσουν οι βόλτες, όπως και στη μαμά τους, πάνε παντού, έχουν καλομάθει. Έχουμε πολύ έντονη κοινωνική ζωή, είμαστε πολύ καλή ομάδα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά. Οι δύο τους υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια και τον Νοέμβριο του 2022 έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τρίτη 9 Ιουνίου στην εκπομπή «The 2Night Show» όπου μεταξύ άλλων μετέφερε τις σκέψεις της για το μέλλον σχετικά με την προσωπική της ζωή. Πιο συγκεκριμένα, ξεκαθάρισε πως έχει ολοκληρωθεί για εκείνη το κεφάλαιο του γάμου και της δημιουργίας οικογένειας.
Όσο για την καθημερινότητα και τον χρόνο που περνάει με τα παιδιά της, η Κατερίνα Παπουτσάκη σχολίασε: «Δεν θα ξαναπαντρευόμουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν θέλω να κάνω άλλα παιδιά. Τα παιδιά μου είναι αυτά και είμαι πάρα πολύ περήφανη μαμά. Απολαμβάνω την παρέα τους, περνάμε τέλεια οι τρεις μας. Κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Τους αρέσουν οι βόλτες, όπως και στη μαμά τους, πάνε παντού, έχουν καλομάθει. Έχουμε πολύ έντονη κοινωνική ζωή, είμαστε πολύ καλή ομάδα».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτη Πιλαφά. Οι δύο τους υπήρξαν παντρεμένοι για δέκα χρόνια και τον Νοέμβριο του 2022 έγινε γνωστό ότι αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα