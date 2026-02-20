Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασαν φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν ένα μήνα μετά τη δημόσια επίθεσή του
Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανέβασαν φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν ένα μήνα μετά τη δημόσια επίθεσή του
Αφορμή στάθηκαν τα γενέθλια του δεύτερου γιου της οικογένειας, Κρουζ Μπέκαμ
Φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ ανέβασαν στα social media ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ, ένα μήνα μετά τη δημόσια επίθεσή του.
Ο μεγάλος γιος της σχεδιάστριας μόδας και του πρώην ποδοσφαιριστή είχε ανέβασει τον Ιανουάριο stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κατά τα οποία εξηγούσε για ποιο λόγο έχει απομακρυνθεί από την οικογένειά του, κατηγορώντας τους γονείς του πως προσπαθούσαν να ελέγξουν τη ζωή του και να διαλύσουν τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ.
Όλο αυτό το διάστημα οι δύο γονείς απέφευγαν να κάνουν αναρτήσεις με τον 26χρονο, τηρώντας μία στάση σιωπής γενικότερα, ωστόσο την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, με αφορμή τα γενέθλια του μικρότερου γιου της Κρουζ Μπέκαμ, ανέβασαν στο Instagram ένα βίντεο με διάφορα στιγμιότυπα από τη ζωή του, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν Μπέκαμ.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Βικτόρια έγραψε: «Χρόνια πολλά Κρουζ. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο περήφανοι για τον γλυκό, ευγενικό και ταλαντούχο νέο άντρα που έχεις γίνει. Έχεις δουλέψει τόσο σκληρά και έχεις μάθει την τέχνη σου. Ο κόσμος είναι πλέον μπροστά σου. Σε αγαπάμε πάρα πολύ», ενώ ο Ντέβιντ σημείωσε: «Χρόνια πολλά για τα 21α γενέθλιά σου, μικρό μου αγόρι -όχι και τόσο μικρό πια. Το πράγμα για το οποίο είμαι πιο περήφανος είναι ο άνθρωπος και ο άντρας που έχεις γίνει. Είσαι ευγενικός, προσεκτικός και απίστευτα πιστός στην οικογένειά σου, στους φίλους σου και σε όλους γύρω σου κι αυτό σε κάνει έναν πραγματικά ξεχωριστό άνθρωπο. Βρίσκεσαι στο δικό σου ταξίδι στη ζωή, δουλεύεις σκληρά και παράλληλα το απολαμβάνεις κι αυτό είναι τελικά το νόημα της ζωής. Σε αγαπάμε πολύ, Κρούζι, και ελπίζουμε να έχεις την πιο υπέροχη μέρα, γιατί το αξίζεις. Με αγάπη, Μπαμπάς. @victoriabeckham Μπράβο μαμά που μεγάλωσες ακόμη έναν ξεχωριστό νέο άντρα».
Σε ένα από τα στιγμιότυπα με τον Μπρούκλιν ποζάρουν τα τρία αγόρια της οικογένειας μαζί σε μικρή ηλικία, ενώ σε άλλη φωτογραφία, τα αδέρφια μαζί με τον πατέρα τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, χαμογελούν στον φακό. Στο τρίτο στιγμιότυπο που ανέβασε η Βικτόρια με τον 26χρονο, ο Κρουζ κάνει θαλάσσιο σπορ με τον αδερφό του σε ταξίδι που είχαν κάνει στο παρελθόν.
Σε ένα από τα στιγμιότυπα με τον Μπρούκλιν ποζάρουν τα τρία αγόρια της οικογένειας μαζί σε μικρή ηλικία, ενώ σε άλλη φωτογραφία, τα αδέρφια μαζί με τον πατέρα τους, Ντέιβιντ Μπέκαμ, χαμογελούν στον φακό. Στο τρίτο στιγμιότυπο που ανέβασε η Βικτόρια με τον 26χρονο, ο Κρουζ κάνει θαλάσσιο σπορ με τον αδερφό του σε ταξίδι που είχαν κάνει στο παρελθόν.
