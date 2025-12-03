Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω βρει πολλά παιδιά με δυνατότητες, που διψάνε να δουλέψουν
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω βρει πολλά παιδιά με δυνατότητες, που διψάνε να δουλέψουν

Θέλω κάποιος να γίνει καλύτερος από εμένα, τόνισε το μοντέλο

Ικανοποιημένη από τις δυνατότητες των παικτών του GNTM δήλωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο τόνισε ότι έχει ξεχωρίσει ανάμεσα στους συμμετέχοντες του τηλεοπτικού διαγωνισμού άτομα που έχουν τα προσόντα να εξελιχθούν στον χώρο του μόντελινγκ και έχουν όρεξη να δουλέψουν.

«Έχω βρει πολλά παιδιά με δυνατότητες, που διψάνε να δουλέψουν. Δεν θέλω “επόμενη Ηλιάνα”, θέλω κάποιος να γίνει καλύτερος από εμένα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Breakfast@Star», την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου εξήγησε ότι όσο πλησιάζει η ώρα του τελικού, η πίεση αυξάνεται. «Όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον τελικό, τα πράγματα γίνονται πιο πιεστικά. Κάποια παιδιά δεν μένουν συγκεντρωμένα, γιατί έχουν δεθεί μεταξύ τους, και πρέπει λίγο να ξυπνήσουν. Υπάρχουν και μοντέλα που έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες, από ένα σημείο και μετά πρέπει να γίνει το wake-up call», σχολίασε.

Όπως είπε, έχει αναπτύξει μια σχέση οικειότητας με τους διαγωνιζόμενους, δίνοντάς τους συμβουλές για το πώς πρέπει να πορευτούν στον συγκεκριμένο χώρο. «Είμαι κοντά στα παιδιά με διαφορετικό τρόπο φέτος. Μιλάμε πολύ, one-on-one, μοιράζομαι την εμπειρία μου. Είναι ωραίο να έχεις αυτοπεποίθηση, αλλά πάντα λέω να προσέχουν την κόκκινη γραμμή, γιατί όταν εγκλωβιστείς στην εικόνα σου δεν λειτουργεί πουθενά», σημείωσε.

