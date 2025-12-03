Πώς ο κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία με τη λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
GALA
Μόνος στο Σπίτι Ηθοποιός ρήτρα Συμβόλαιο Ντάνιελ Στερν

Πώς ο κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία με τη λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι

Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Μαρβ εξασφάλισε ποσοστό επί των εισπράξεων και είδε τα κέρδη του να εκτοξεύονται

Πώς ο κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία με τη λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ιωάννα Μαρίνου
68 ΣΧΟΛΙΑ
Το Home Alone παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες ταινίες, όμως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της, ο Ντάνιελ Στερν, κατάφερε να μετατρέψει τον ρόλο του σε ένα από τα πιο προσοδοφόρα «συμβόλαια» της καριέρας του. Ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον Μαρβ Μέρτσεντς από τους ληστές, αποκάλυψε ότι για το Home Alone 2: Lost in New York πέτυχε ειδική ρήτρα που του απέφερε εκατομμύρια.

Στην πρώτη ταινία του 1990, ο Στερν είχε αποσυρθεί από την παραγωγή όταν τα γυρίσματα παρατάθηκαν από έξι σε οκτώ εβδομάδες χωρίς αύξηση αμοιβής πέραν των 300.000 δολαρίων. Οι δημιουργοί όμως τον κάλεσαν πίσω όταν δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τον αντικαταστάτη του. Αργότερα χαρακτήρισε την απόφαση αποχώρησης ως «μία από τις πιο ανόητες κινήσεις» της καριέρας του.

Έχοντας δει το πρώτο Home Alone να συγκεντρώνει 500 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ο Στερν γνώριζε πλέον την αξία του.
Για το sequel του 1992, οι παραγωγοί του πρόσφεραν 600.000 δολάρια, ενώ ο συμπρωταγωνιστής του, Τζο Πέσι, λάμβανε έως και 3 εκατομμύρια.
The funniest scene with Marv | Daniel Stern - Home Alone 2
Ο Στερν αποχώρησε από τον τότε μάνατζέρ του, ζήτησε 1,5 εκατ. δολάρια και πρόσθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μια καθοριστική απαίτηση: ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ταινίας. «Ήξερα ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ταινία χωρίς εμένα, αλλά φοβόμουν μήπως γίνω υπερβολικός», είπε. «Αγαπούσα τον ρόλο και δεν ήθελα να χάσω ξανά την ευκαιρία».

Τελικά η συμφωνία έκλεισε: έλαβε 1,5 εκατ. δολάρια και 1% επί των εισπράξεων, αντί για 2% που αρχικά ζητούσε.

Το Home Alone 2 συγκέντρωσε 359 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό του Στερν του απέφερε περίπου 3,59 εκατ. δολάρια επιπλέον.

Κλείσιμο
Ειδήσεις σήμερα

Ανάλυση Sky News: Γιατί ο Πούτιν δεν θα συμφωνήσει με το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Οι τελευταίες ώρες του Πάμπλο Εσκομπάρ και το λάθος που έδειξε την τοποθεσία του στους πράκτορες

Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Ιωάννα Μαρίνου
68 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης