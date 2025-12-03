Πώς ο κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία με τη λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Μαρβ εξασφάλισε ποσοστό επί των εισπράξεων και είδε τα κέρδη του να εκτοξεύονται
Το Home Alone παραμένει μία από τις πιο δημοφιλείς χριστουγεννιάτικες ταινίες, όμως ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές της, ο Ντάνιελ Στερν, κατάφερε να μετατρέψει τον ρόλο του σε ένα από τα πιο προσοδοφόρα «συμβόλαια» της καριέρας του. Ο ηθοποιός, που ενσάρκωσε τον Μαρβ Μέρτσεντς από τους ληστές, αποκάλυψε ότι για το Home Alone 2: Lost in New York πέτυχε ειδική ρήτρα που του απέφερε εκατομμύρια.
Στην πρώτη ταινία του 1990, ο Στερν είχε αποσυρθεί από την παραγωγή όταν τα γυρίσματα παρατάθηκαν από έξι σε οκτώ εβδομάδες χωρίς αύξηση αμοιβής πέραν των 300.000 δολαρίων. Οι δημιουργοί όμως τον κάλεσαν πίσω όταν δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τον αντικαταστάτη του. Αργότερα χαρακτήρισε την απόφαση αποχώρησης ως «μία από τις πιο ανόητες κινήσεις» της καριέρας του.
Έχοντας δει το πρώτο Home Alone να συγκεντρώνει 500 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, ο Στερν γνώριζε πλέον την αξία του.
Για το sequel του 1992, οι παραγωγοί του πρόσφεραν 600.000 δολάρια, ενώ ο συμπρωταγωνιστής του, Τζο Πέσι, λάμβανε έως και 3 εκατομμύρια.
Ο Στερν αποχώρησε από τον τότε μάνατζέρ του, ζήτησε 1,5 εκατ. δολάρια και πρόσθεσε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μια καθοριστική απαίτηση: ποσοστό επί των ακαθάριστων εισπράξεων της ταινίας. «Ήξερα ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ταινία χωρίς εμένα, αλλά φοβόμουν μήπως γίνω υπερβολικός», είπε. «Αγαπούσα τον ρόλο και δεν ήθελα να χάσω ξανά την ευκαιρία».
Τελικά η συμφωνία έκλεισε: έλαβε 1,5 εκατ. δολάρια και 1% επί των εισπράξεων, αντί για 2% που αρχικά ζητούσε.
Το Home Alone 2 συγκέντρωσε 359 εκατ. δολάρια παγκοσμίως, πράγμα που σημαίνει ότι το ποσοστό του Στερν του απέφερε περίπου 3,59 εκατ. δολάρια επιπλέον.
