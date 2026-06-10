Ο Ακύλας ανακοίνωσε δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ο Ακύλας ανακοίνωσε δύο μεγάλες συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ο τραγουδιστής ετοιμάζεται για την περιοδεία του «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ»
Μετά την πορεία του στη Eurovision 2026 με το «Ferto», ο Ακύλας ετοιμάζεται να ξεκινήσει την περιοδεία «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», στο πλαίσιο της οποίας θα δώσει και δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Η πρώτη του στάση θα είναι στη Μονή Λαζαριστών την Τρίτη 23 Ιουνίου και η δεύτερη στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου. Το «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ» δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μία εμπειρία και ένα ξεχωριστό πάρτι.
Ο Ακύλας αναμένεται φέτος το καλοκαίρι να ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στάσεις της περιοδείας. Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του.
Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», στηρίζοντας μια περιοδεία που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσα από τη στήριξη συναυλιών και μουσικών εμπειριών, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που μας ενώνουν, μας εμπνέουν και γεμίζουν την καθημερινότητά μας με θετική ενέργεια. Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο τραγουδιστής δημιουργεί ακριβώς μια τέτοια εμπειρία: μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες.
Η πρώτη του στάση θα είναι στη Μονή Λαζαριστών την Τρίτη 23 Ιουνίου και η δεύτερη στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων την Τρίτη 30 Ιουνίου. Το «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ» δεν είναι απλώς μια συναυλία, αλλά μία εμπειρία και ένα ξεχωριστό πάρτι.
Ο Ακύλας αναμένεται φέτος το καλοκαίρι να ταξιδεύει σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό, με την εμφάνιση στην Αθήνα να αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές στάσεις της περιοδείας. Dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις που θα συζητιούνται και η αστείρευτη ενέργειά του υπόσχονται μια υπερπαραγωγή με την υπογραφή του.
Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στο «Akylas Press Start Tour powered by ΔΕΗ», στηρίζοντας μια περιοδεία που φέρνει τη μουσική πιο κοντά στο κοινό. Μέσα από τη στήριξη συναυλιών και μουσικών εμπειριών, η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα σε στιγμές που μας ενώνουν, μας εμπνέουν και γεμίζουν την καθημερινότητά μας με θετική ενέργεια. Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, ο τραγουδιστής δημιουργεί ακριβώς μια τέτοια εμπειρία: μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, παλμό και δυνατές στιγμές που μένουν αξέχαστες.
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