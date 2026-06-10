Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στη Μύκονο ο Βαγγέλης Παυλίδης: Διακοπές στον Πάνορμο για τον σούπερ σταρ της Μπενφίκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στη Μύκονο ο Βαγγέλης Παυλίδης: Διακοπές στον Πάνορμο για τον σούπερ σταρ της Μπενφίκα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στιγμές ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα, μακριά από τα γήπεδα και την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων
Λίγες στιγμές ξεκούρασης μακριά από τους έντονους ρυθμούς της αγωνιστικής περιόδου απολαμβάνει στη Μύκονο ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας επέλεξε το νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές, πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε στην παραλία του Πανόρμου, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του νησιού, όπου βρέθηκε στο Principote, το πολυτελές beach restaurant που αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοσμοπολίτικη ζωή της Μυκόνου και προσελκύει κάθε χρόνο προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της διεθνούς showbiz.
Χαλαρός και ευδιάθετος, ο Έλληνας άσος απόλαυσε στιγμές ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα, μακριά από τα γήπεδα και την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μετά από μια απαιτητική χρονιά σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, ο Παυλίδης φαίνεται να εκμεταλλεύεται το διάστημα των διακοπών του για να γεμίσει τις μπαταρίες του ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.
Ο 26χρονος επιθετικός έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Ο διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα και βασικό στέλεχος της Εθνικής Ελλάδας επέλεξε το νησί των Ανέμων για τις καλοκαιρινές του διακοπές, πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της νέας σεζόν.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ο φωτογραφικός φακός τον εντόπισε στην παραλία του Πανόρμου, έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του νησιού, όπου βρέθηκε στο Principote, το πολυτελές beach restaurant που αποτελεί σημείο αναφοράς για την κοσμοπολίτικη ζωή της Μυκόνου και προσελκύει κάθε χρόνο προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρήσεων και της διεθνούς showbiz.
Χαλαρός και ευδιάθετος, ο Έλληνας άσος απόλαυσε στιγμές ηρεμίας δίπλα στη θάλασσα, μακριά από τα γήπεδα και την πίεση των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Μετά από μια απαιτητική χρονιά σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο, ο Παυλίδης φαίνεται να εκμεταλλεύεται το διάστημα των διακοπών του για να γεμίσει τις μπαταρίες του ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής χρονιάς.
Ο 26χρονος επιθετικός έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό, με τις εμφανίσεις του να τον έχουν φέρει στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
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