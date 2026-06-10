Χάρης Ρώμας για την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου: Ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο
Χάρης Ρώμας για την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου: Ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο
Είναι πολύ καλός και ταλαντούχος άνθρωπος, είπε ο ηθοποιός για τον συνάδελφό του
Την τηλεοπτική επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου μετά από είκοσι χρόνια απουσίας σχολίασε ο Χάρης Ρώμας, δηλώνοντας πως ελπίζει να του έχει προταθεί ένας ρόλος που να του αξίζει. Ο ηθοποιός μίλησε επίσης με θερμά λόγια για τον συνάδελφό του, με τον οποίο κάποτε είχε μοιραστεί το ίδιο καμαρίνι. Όπως είπε, πρόκειται για έναν πολύ καλό και ταυτόχρονα ταλαντούχο άνθρωπο.
«Κάποτε ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι με τον Πάνο, μου είχε συμπεριφερθεί με πολύ μεγάλη αγάπη», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας για τον Πάνο Μιχαλόπουλο στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος θυμήθηκε επίσης τις θαυμάστριες του Πάνου Μιχαλόπουλου που περίμεναν έξω από το καμαρίνι για τον δουν. «Εγώ ήμουν στα ξεκινήματα και αυτός ήταν σταρ, σωρεία γυναικών περίμενε έξω από το καμαρίνι για να τον συναντήσει, να τον φιλήσει. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ταλαντούχος και ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο για να το πάρει απόφαση και να γυρίσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
«Κάποτε ήμασταν στο ίδιο καμαρίνι με τον Πάνο, μου είχε συμπεριφερθεί με πολύ μεγάλη αγάπη», είπε αρχικά ο Χάρης Ρώμας για τον Πάνο Μιχαλόπουλο στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Ο ηθοποιός και σεναριογράφος θυμήθηκε επίσης τις θαυμάστριες του Πάνου Μιχαλόπουλου που περίμεναν έξω από το καμαρίνι για τον δουν. «Εγώ ήμουν στα ξεκινήματα και αυτός ήταν σταρ, σωρεία γυναικών περίμενε έξω από το καμαρίνι για να τον συναντήσει, να τον φιλήσει. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, ταλαντούχος και ελπίζω να του δώσουν κάτι κατάλληλο για να το πάρει απόφαση και να γυρίσει», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Δείτε το βίντεο
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