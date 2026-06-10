H Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γιορτάζουν εννέα χρόνια γάμου: Για πάντα το κορίτσι σου, έγραψε το μοντέλο
H Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης γιορτάζουν εννέα χρόνια γάμου: Για πάντα το κορίτσι σου, έγραψε το μοντέλο
Το μοντέλο ανάρτησε φωτογραφίες από την ημέρα του γάμου τους
Εννέα χρόνια γάμου γιορτάζουν γη Δούκισσα Νομικού και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, με το μοντέλο να εκφράζει δημόσια τα συναισθήματά της για τον σύζυγό της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως θα είναι «για πάντα το κορίτσι του».
Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, παντρεύτηκε στις 10 Ιουνίου του 2017 στη Μύκονο. Την Τετάρτη, η Δούκισσα Νομικού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας με αφορμή την επέτειό τους, φωτογραφίες και βίντεο από το το μυστήριο, αλλά και από τη δεξίωση που είχε ακολουθήσει μετά τον γάμο.
«3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε. Σε λατρεύω» έγραψε το μοντέλο για τον σύζυγό της στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
Το ζευγάρι που έχει αποκτήσει μαζί δύο παιδιά, παντρεύτηκε στις 10 Ιουνίου του 2017 στη Μύκονο. Την Τετάρτη, η Δούκισσα Νομικού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτώντας με αφορμή την επέτειό τους, φωτογραφίες και βίντεο από το το μυστήριο, αλλά και από τη δεξίωση που είχε ακολουθήσει μετά τον γάμο.
«3.285 μέρες η γυναίκα σου. Για πάντα το κορίτσι σου. Μαζί και συνεχίζουμε. Σε λατρεύω» έγραψε το μοντέλο για τον σύζυγό της στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή της
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