Η Δήμητρα Παπαδήμα στην αγκαλιά του Γιάννη Μποσταντζόγλου, η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε
Η Δήμητρα Παπαδήμα στην αγκαλιά του Γιάννη Μποσταντζόγλου, η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε
Η ηθοποιός είχε γείρει στην αγκαλιά του συζύγου της απολαμβάνοντας τη στιγμή
Στην αγκαλιά του Γιάννη Μποσταντζόγλου πόζαρε η Δήμητρα Παπαδήμα, η οποία ανέβασε την τρυφερή φωτογραφία τους στα social media.
Η ηθοποιός δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 9 Ιουνίου, με μία κόκκινη καρδιά στη λεζάντα. Στην εικόνα οι δυο τους κάθονται σε ένα παγκάκι στη σκιά, η Δήμητρα Παπαδήμα έχει γείρει πάνω στον σύζυγό της και εκείνος έχει περάσει το χέρι του γύρω της, ακουμπώντας το στην κοιλιά της, ενώ χαμογελά.
Δείτε τη φωτογραφία
«Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, αλλά είναι ο άνθρωπός μου»
Η Δήμητρα Παπαδήμα και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου μετρούν περίπου 34 χρόνια σχέσης και μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Θαλασσινή.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Δεκέμβριο του 2025 είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι, τονίζοντας πως ο ηθοποιός είναι ο άνθρωπός της: «Τριάντα τρία χρόνια ακριβώς. Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, περισσότερες εγώ. Έχει κάνει και ο Γιάννης. Περνάμε μια χαρά, είναι ο άνθρωπός μου και είμαι ο άνθρωπός του. Έχουμε το παιδί μας. Δεν τσακωνόμαστε πια, γελάμε πολύ. Είναι φοβερός, το αιώνιο παιδί», είχε πει.
Η ηθοποιός δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 9 Ιουνίου, με μία κόκκινη καρδιά στη λεζάντα. Στην εικόνα οι δυο τους κάθονται σε ένα παγκάκι στη σκιά, η Δήμητρα Παπαδήμα έχει γείρει πάνω στον σύζυγό της και εκείνος έχει περάσει το χέρι του γύρω της, ακουμπώντας το στην κοιλιά της, ενώ χαμογελά.
Δείτε τη φωτογραφία
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, αλλά είναι ο άνθρωπός μου»
Η Δήμητρα Παπαδήμα και ο Γιάννης Μποσταντζόγλου μετρούν περίπου 34 χρόνια σχέσης και μαζί έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Μαρία Θαλασσινή.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει η ηθοποιός στην εκπομπή «Breakfast@Star» τον Δεκέμβριο του 2025 είχε μιλήσει για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν ως ζευγάρι, τονίζοντας πως ο ηθοποιός είναι ο άνθρωπός της: «Τριάντα τρία χρόνια ακριβώς. Δύσκολα τα έχουμε καταφέρει, έχω κάνει πολλές υποχωρήσεις, περισσότερες εγώ. Έχει κάνει και ο Γιάννης. Περνάμε μια χαρά, είναι ο άνθρωπός μου και είμαι ο άνθρωπός του. Έχουμε το παιδί μας. Δεν τσακωνόμαστε πια, γελάμε πολύ. Είναι φοβερός, το αιώνιο παιδί», είχε πει.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα