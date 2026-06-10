Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, την κόρη μας, και της οφείλω πολλά

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Αϊβάζης αναφέρθηκε στην κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό: «

», είπε.

Όπως επισήμανε, η κόρη του δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την υποκριτική: «

».

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