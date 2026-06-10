Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, την κόρη μας, και της οφείλω πολλά
Γιάννης Αϊβάζης για Μαρία Κορινθίου: Μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, την κόρη μας, και της οφείλω πολλά
Πάνε 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει για τους δικούς μας λόγους και κρατάμε μόνο τα καλά, τόνισε ο ηθοποιός
Το μεγαλύτερο δώρο έκανε η Μαρία Κορινθίου στον Γιάννη Αϊβάζη, όπως δήλωσε ο ίδιος μιλώντας για την κόρη τους, τονίζοντας πως της οφείλει πολλά γι' αυτό.
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ρωτήθηκε αρχικά για το ενδεχόμενο μίας συνεργασίας με την πρώην σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους και απάντησε: «Δεν έχω κανένα θέμα να συνεργαστούμε ξανά. Το παιδί είναι αυτό που μας συνδέει πλέον με τη Μαρία. Έχουμε διαφορετικές ζωές, 18 χρόνια δεν είναι λίγα, έχουμε διαφορετικές ζωές και έχουμε κοινό το παιδί μας».
Έπειτα η παρουσιάστρια θέλησε να μάθει περισσότερα για τη σχέση τους, με τον Γιάννη Αϊβάζη να αναφέρει πως δεν θέλει να μιλάει για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας πως κρατάει μόνο τα καλά που έζησε με τη Μαρία Κορινθίου: «Δεν θα ήθελα να το συζητήσω γενικά. Έχει εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει, κρατάμε μόνο τα καλά και τα πολύ ελάχιστα που δεν υπήρξαν καν κακά… Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι έτσι. Είναι αυτό που λες ποτέ μην λες ποτέ. Για να χωρίσουμε, είχαμε δικούς μας λόγους. Έχουμε μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί και της Μαρίας της οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μου και μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κόρη μας και συνεχίζει να κάνει, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτοι τις ζωές μας και μετά να μπορέσουμε οι επόμενοι να τις σεβαστούν», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο του χωρισμού τους, εξηγώντας πως ενώ δεν ήθελε να το συζητάει, δεχόταν έντονες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους: «Δεν μου αρέσει το κίτρινο. Όταν χώρισα, ο τρόπος που με προσέγγιζαν ενώ δεν πολυβγαίνω στην τηλεόραση... υπήρξαν εκπομπές που έστελναν ρεπόρτερ, έχωναν ένα ματσούκι στο κεφάλι και με ρωτούσαν πράγματα που εγώ δεν θα ρωτούσα ποτέ σαν άνθρωπος. Ήξερα ότι θα απασχολήσει, αλλά τι σημαίνει αυτό; Δεν είχα κανένα θυμό. Όταν εγώ είμαι διακριτικός, έχω την απαίτηση να είναι και οι άλλοι διακριτικοί. Δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να εισέλθει στην προσωπική μου ζωή. Δεν απαντάς και λένε “είσαι αγενής”. Υπήρξε εκπομπή -που ενώ έχω ξυπνήσει στραβά και έρχεται το πιτσιρίκι που μόλις έχει ξεκινήσει τώρα δημοσιογραφικά, επειδή κάποιος την έχει βάλει- και δεν απαντάς και λένε "πόσο αγενής είναι" και κάθεται και σε κράζει επειδή δεν θες να απαντήσεις για τα προσωπικά σου», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Αϊβάζης αναφέρθηκε στην κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό: «Δεν ξεχνάς ποτέ τις πρώτες στιγμές με το παιδί. Είναι στιγμές που σου μένουν στο μυαλό. Ήμουν σε όλα δίπλα στη γέννα. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει η γυναίκα σου, η σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου, αυτό που σας δένει πολύ περισσότερο», είπε.
Όπως επισήμανε, η κόρη του δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Τελείωσε το Λύκειο και έδωσε Πανελλαδικές. Δεν θέλει να γίνει ηθοποιός. Τρελαινόταν και τρελαίνεται, απλά δεν θέλει να το ακολουθήσει. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν αλλάζουν γνώμες. Υπήρξε μια περίοδος που ήθελε να γίνει. Είχε και μια συμμετοχή στη σειρά του Χάρη Ρώμα στο "Καφέ της Χαράς" και εκεί κατάλαβε, βλέποντας κι εμάς. Αλλά δεν είναι όλοι για όλα και θα ήταν δύσκολο και για εκείνη».
Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» ρωτήθηκε αρχικά για το ενδεχόμενο μίας συνεργασίας με την πρώην σύζυγό του μετά τον χωρισμό τους και απάντησε: «Δεν έχω κανένα θέμα να συνεργαστούμε ξανά. Το παιδί είναι αυτό που μας συνδέει πλέον με τη Μαρία. Έχουμε διαφορετικές ζωές, 18 χρόνια δεν είναι λίγα, έχουμε διαφορετικές ζωές και έχουμε κοινό το παιδί μας».
Έπειτα η παρουσιάστρια θέλησε να μάθει περισσότερα για τη σχέση τους, με τον Γιάννη Αϊβάζη να αναφέρει πως δεν θέλει να μιλάει για το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας πως κρατάει μόνο τα καλά που έζησε με τη Μαρία Κορινθίου: «Δεν θα ήθελα να το συζητήσω γενικά. Έχει εδώ και 2,5 χρόνια που έχουμε χωρίσει, κρατάμε μόνο τα καλά και τα πολύ ελάχιστα που δεν υπήρξαν καν κακά… Οι σχέσεις των ανθρώπων είναι έτσι. Είναι αυτό που λες ποτέ μην λες ποτέ. Για να χωρίσουμε, είχαμε δικούς μας λόγους. Έχουμε μεγαλώσει ένα εξαιρετικό παιδί και της Μαρίας της οφείλω πάρα πολλά σε αυτό το πράγμα. Είναι μια γυναίκα που μπήκε στη ζωή μου και μου έκανε το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να έχω ποτέ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά με την κόρη μας και συνεχίζει να κάνει, αλλά οι ζωές μας είναι διαφορετικές πλέον. Πρέπει να σεβαστούμε εμείς πρώτοι τις ζωές μας και μετά να μπορέσουμε οι επόμενοι να τις σεβαστούν», είπε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο του χωρισμού τους, εξηγώντας πως ενώ δεν ήθελε να το συζητάει, δεχόταν έντονες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους: «Δεν μου αρέσει το κίτρινο. Όταν χώρισα, ο τρόπος που με προσέγγιζαν ενώ δεν πολυβγαίνω στην τηλεόραση... υπήρξαν εκπομπές που έστελναν ρεπόρτερ, έχωναν ένα ματσούκι στο κεφάλι και με ρωτούσαν πράγματα που εγώ δεν θα ρωτούσα ποτέ σαν άνθρωπος. Ήξερα ότι θα απασχολήσει, αλλά τι σημαίνει αυτό; Δεν είχα κανένα θυμό. Όταν εγώ είμαι διακριτικός, έχω την απαίτηση να είναι και οι άλλοι διακριτικοί. Δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να εισέλθει στην προσωπική μου ζωή. Δεν απαντάς και λένε “είσαι αγενής”. Υπήρξε εκπομπή -που ενώ έχω ξυπνήσει στραβά και έρχεται το πιτσιρίκι που μόλις έχει ξεκινήσει τώρα δημοσιογραφικά, επειδή κάποιος την έχει βάλει- και δεν απαντάς και λένε "πόσο αγενής είναι" και κάθεται και σε κράζει επειδή δεν θες να απαντήσεις για τα προσωπικά σου», δήλωσε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιάννης Αϊβάζης αναφέρθηκε στην κόρη που έχει αποκτήσει με την ηθοποιό: «Δεν ξεχνάς ποτέ τις πρώτες στιγμές με το παιδί. Είναι στιγμές που σου μένουν στο μυαλό. Ήμουν σε όλα δίπλα στη γέννα. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να σου κάνει η γυναίκα σου, η σύντροφός σου, ο άνθρωπός σου, αυτό που σας δένει πολύ περισσότερο», είπε.
Όπως επισήμανε, η κόρη του δεν επιθυμεί να ασχοληθεί με την υποκριτική: «Τελείωσε το Λύκειο και έδωσε Πανελλαδικές. Δεν θέλει να γίνει ηθοποιός. Τρελαινόταν και τρελαίνεται, απλά δεν θέλει να το ακολουθήσει. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν αλλάζουν γνώμες. Υπήρξε μια περίοδος που ήθελε να γίνει. Είχε και μια συμμετοχή στη σειρά του Χάρη Ρώμα στο "Καφέ της Χαράς" και εκεί κατάλαβε, βλέποντας κι εμάς. Αλλά δεν είναι όλοι για όλα και θα ήταν δύσκολο και για εκείνη».
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