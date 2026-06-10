Δείτε βίντεο: Η στιγμή που 57χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώνεται σε σύγκρουση με βανάκι στον Άγιο Δημήτριο

Όλα έγιναν ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο άτυχος μοτοσικλετιστής, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα