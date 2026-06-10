Δείτε βίντεο: Η στιγμή που 57χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώνεται σε σύγκρουση με βανάκι στον Άγιο Δημήτριο
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που 57χρονος μοτοσικλετιστής σκοτώνεται σε σύγκρουση με βανάκι στον Άγιο Δημήτριο
Όλα έγιναν ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα όταν ο άτυχος μοτοσικλετιστής, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα
Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε αργά χθες τη νύχτα ένας 57χρονος στον Άγιο Δημήτριο ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα έχοντας συγκρουστεί με τη μηχανή του με ένα βανάκι.
Όλα έγιναν ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου, με κατεύθυνση προς Άλιμο, την ώρα που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό βαν.
Δείτε βίντεο
Ο οδηγός του φορτηγού επιβραδύνει, ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει το δίκυκλο το οποίο χτυπά.
Ο άτυχος αναβάτης της φαίνεται να πέφτει κάτω από το λευκό όχημα ενώ τόσο ο οδηγός του βαν όσο και περαστικοί τρέχουν για να τον βοηθήσουν.
Στα επόμενα 10 λεπτά ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
Όλα έγιναν ελάχιστα λεπτά πριν από τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης όταν ο 57χρονος μοτοσικλετιστής, ενώ οδηγούσε επί της λεωφόρο Αγίου Δημητρίου συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το επαγγελματικό όχημα το οποίο ερχόταν αντίθετα και ο οδηγός του επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου.
Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσιάζει το protothema.gr διακρίνεται η μηχανή να κατεβαίνει την Αγίου Δημητρίου, με κατεύθυνση προς Άλιμο, την ώρα που από το αντίθετο ρεύμα έρχεται το λευκό βαν.
Δείτε βίντεο
Ο οδηγός του φορτηγού επιβραδύνει, ακουμπά στη διαχωριστική λωρίδα και στρίβει προς τα αριστερά για να μπει στο στενό χωρίς, όμως, να δει το δίκυκλο το οποίο χτυπά.
Ο άτυχος αναβάτης της φαίνεται να πέφτει κάτω από το λευκό όχημα ενώ τόσο ο οδηγός του βαν όσο και περαστικοί τρέχουν για να τον βοηθήσουν.
Στα επόμενα 10 λεπτά ο 57χρονος, υπάλληλος καθαριότητας στο Δήμο Αγίου Δημητρίου και πατέρας τριών παιδιών, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.
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