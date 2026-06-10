Τρινκιέρι για το νέο ξεκίνημα του ΠΑΟΚ: «Άνθρωπος με τεράστιο όραμα ο Μυστακίδης, θέλει να κάνει την ομάδα ξανά μεγάλη», βίντεο

Πραγματικά θέλει να φτιάξει κάτι διαφορετικό, με το όραμα και τη φιλοσοφία του και θέλει να κάνει κάτι για την πόλη. Νιώθω ότι θέλει να δώσει κάτι σε αυτήν την πόλη.Με ρώτησε τι χρειάζομαι. Του είπα ότι θέλει κάτι πάνω στο οποίο να μπορώ να χτίσω. Ένα προπονητικό κέντρο.Μου είπε «εντάξει, θα χτίσουμε προπονητικές εγκαταστάσεις με πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο». Αυτό ήταν η αρχή.Ποιο είναι το επόμενο βήμα; Πιστεύω πως το πιο σημαντικό πράγμα είναι πάντα να ξεκινάς από τους ντόπιους παίκτες.Αυτοί θέτουν τον τόνο στα αποδυτήρια. Το έμαθα αυτό σε κάθε χώρα που βρέθηκα. Πρέπει να δώσεις τη σωστή σημασία στους παίκτες της χώρας.Έλληνες στην Ελλάδα, Ιταλοί στην Ιταλία, Γερμανοί στη Γερμανία, Λιθουανοί στη Λιθουανία, Σέρβοι στη Σερβία.Αυτοί είναι που μπορούν να διδάξουν σε έναν ξένο τι σημαίνει και τι χρειάζεται για να είσαι «ΠΑΟΚΑΡΑ».Ποια είναι η ιστορία. Έρχεται πολύ φυσικά, καθώς η αγορά των Ελλήνων παικτών δεν είναι απεριόριστη. Είναι μία μικρή λίμνη.Οπότε γιατί να μην προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε παίκτες γνωρίζοντας πως οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στο NIL, στο NCAA.Όμως πιστεύω πως για τις ηλικίες 12 ως 18 κανένα μπασκετικό σχολείο δεν είναι καλύτερο από το ευρωπαϊκό για να χτίσεις έναν παίκτη.Μετά 19-23 το κολλέγιο και μετά πίσω στο επαγγελματικό μπάσκετ.Επομένως η ακαδημία είναι απαραίτητη. Πρέπει να έχουμε ένα σχολείο μπάσκετ που να μπορεί να δίνει σε όλη αυτήν την περιοχή μία ευκαιρία να παίξει για τον ΠΑΟΚ και να κάνει κάτι για τον ΠΑΟΚ.Επομένως θέλουμε να χτίσουμε κάτι, όχι απλώς να χρησιμοποιήσουμε, ό,τι υπάρχει».«Δύσκολο αυτό. Πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω.Δεν ξέρω, διότι στον ΠΑΟΚ που βρήκα όλα κινούνταν πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα για τα πόδια που είχαμε. Είναι πολύ δύσκολο αν συνδυάσεις ταχύτητα και ισορροπία.Πιστεύω όμως ότι ο ΠΑΟΚ αυτές τις ημέρες είχε μία καλή σεζόν, αναλογιζόμενοι από που ξεκινήσαμε και πως τελειώσαμε.Παίξαμε έναν τελικό στο Europe Cup. Παίξαμε καλούς ημιτελικούς με τον Παναθηναϊκό.Χάσαμε στην παράταση. Ένα σχεδόν ισόπαλο Game 2. θα μπορούσε να είναι καλύτερα. Ναι, σίγουρα, αλλά θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερα.Έμαθα πολύ νωρίς στην καριέρα μου πως ό,τι είναι καλό σήμερα, δεν είναι αρκετό για αύριο. Υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά να γίνει».«Ενέργεια, ένταση, δέσμευση για να ανταπεξέλθουμε στον πόνο και το πάθος».«Το σκέφτομαι αυτό κάθε μέρα. Το ρόστερ δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.Εγώ ως προπονητής και ως ηγέτης, γιατί ο προπονητής είναι και ηγέτης που ηγείται με το παράδειγμά του, λειτουργώ κατά περίπτωση, ανάλογα με τις συνθήκες.Δεν πιστεύω πως μπορείς να πεις ότι πριν από 10 χρόνια έκανες κάτι σε αντίστοιχη περίπτωση και ήταν καλό και να το αντιγράψεις σήμερα.Θα ήθελα να καταλάβω τις είδους γκρουπ θα χτίσουμε, όμως ξέρω πως το μπάσκετ πηγαίνει σε μία ξεκάθαρη κατεύθυνση.Η ενέργεια και η ένταση κερδίζουν. Θα ήθελα να έχω τρεις μη διαπραγματεύσιμες αξίες με την ομάδα μου. Πράγματα που θα είναι η ραχοκοκαλιά της ομάδας. Το πώς ζούμε μαζί.Ένα από αυτά θα είναι πως κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, ούτε και ο προπονητής.Πρώτα η ομάδα. Μετά η δέσμευση και το τρίτο ακόμη το σκέφτομαι».«Δεν μου αρέσει η λέξη νοοτροπία. Μου αρέσει περισσότερο η λέξη κουλτούρα.Το όνειρό μου είναι όλοι στον ΠΑΟΚ, από τον καλύτερο παίκτη, τον προπονητή, τον φυσιοθεραπευτή, μέχρι το άτομο που καθαρίζει το παρκέ, να έχουν την ίδια κουλτούρα.Αυτό είναι σαν μία μηχανή που θα σε σπρώξει προς τους στόχους σου. Το να χτίσουμε την σωστή κουλτούρα είναι η πρώτη μου προτεραιότητα».«Θέλω απλώς να νιώθουν πως σήμερα θα είναι δύσκολα.Δεν ξέρω αν θα έχω μία ομάδα που θα πιστεύει ότι θα κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Θα το ήθελα, όμως αυτό έρχεται από τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα του καθενός στην ομάδα.Αλλά σίγουρα θα ήθελα να έχω μία ομάδα που να πιστεύει πως δεν μπορεί να χάσει κανένα παιχνίδι. Μία ομάδα που θα παλεύει μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία σταγόνα ενέργειας και αίματος.Αν η άλλη ομάδα είναι καλύτερη θα σφίξουμε τα χέρια. Πιστεύω πως αυτό ταιριάζει περισσότερο με το DNA του ΠΑΟΚ. Για να μας κερδίσουν θα πρέπει πραγματικά να έχουν καταφέρει κάτι απέναντί μας».«Αυτό που θα κουβαλάω πάντα σε όλη μου την καριέρα, είναι το συναίσθημα που είχα όταν προπονούσα την Παρτίζαν.μου το εξήγησαν από την πρώτη μέρα. Ναι, νίκη είναι μεγάλο πράγμα, όμως όσο αντιλαμβάνονται πως η ομάδα παλεύει με ό,τι έχει, θα έχεις την αγάπη των οπαδών.Ήταν ακριβώς έτσι. Ό,τι και να γινόταν, μετά από κάθε παιχνίδι, είτε νικούσαμε, είτε χάναμε, η ομάδα περίμενε στο παρκέ για να τους χειροκροτήσουν οι φίλαθλοι. Το έκαναν μετά από κάθε παιχνίδι.Σκεφτόμουν τι επίδραση μπορεί να έχει αυτό. Να πηγαίνεις στα αποδυτήρια μετά από μία ήττα και να βλέπεις τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα χιλιάδες ανθρώπους να σε χειροκροτούν, απλώς επειδή έδωσες τον καλύτερό σου εαυτό.Με ρωτούν πάντα τι είναι για εμένα επιτυχία. Ένας παίκτης ή ένας προπονητής καθορίζεται πάντα από τα Μέσα, τους οπαδούς, από αυτούς που σε μισούν, από εκείνους που σε αγαπούν, από αυτό που γράφεται στον πίνακα του σκορ στο τέλος του παιχνιδιού.Το αποδέχομαι. Όμως δεν είμαι εγώ αυτό. Έχασα αγώνες που άξιζα να κερδίσω, επειδή η ομάδα μου έκανε το καλύτερο που μπορούσε.Κέρδισα παιχνίδια που ήμουν τυχερός. Άρα δεν μπορώ να μειώσω την αξιολόγηση της επιτυχίας και της αποτυχία, μόνο με βάση τη νίκη ή την ήττα.Είναι οκ. Είναι μέρος της δουλειάς. Το δέχομαι. Δεν είμαι απέναντι, αλλά για εμένα, επιτυχία είναι να μπορώ να κάνω την καλύτερη δουλειά στη γη.Για εμένα να προπονώ, για τους παίκτες να παίζουν, έχοντας έναν σκοπό κάθε μέρα και προσπαθώντας να είμαστε οι καλύτεροι. που μπορούμε.Αν το κάνω αυτό είμαι επιτυχημένος, ανεξάρτητα από τη νίκη ή την ήττα».«Αν με ρωτάς τι μένει περισσότερο, μία νίκη ή μία ήττα, η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Είναι η ήττα.Είναι μία αρρώστια. Είναι κάτι που ταξιδεύει μαζί μου 25 χρόνια. Μία νίκη… 10 λεπτά; Μία ώρα αν είναι μεγάλη νίκη; Μία ήττα μένει για πάντα.Η ευτυχία δεν σου διδάσκει τίποτα. Η ευτυχία είναι ο στόχος μας. Όμως η ευτυχία δεν σε κάνει καλύτερο. Η ευτυχία είναι μία καλή στιγμή. Αν μπορείς να την παρατείνεις μπράβο.Αυτό που σε διδάσκει είναι ο πόνος της ήττας. Αυτό θα σου μάθει να είσαι καλύτερος. Να έχεις άλλη μια ώθηση και ένα κίνητρο.Οπότε, ναι. Η αποτυχία είναι μέρος της ζωής, όχι μόνο στον αθλητισμό. Υπάρχει αποτυχία ως πατέρας, ως αδερφός, ως σύζυγος, οτιδήποτε.Δεν σταματάω εκεί. Πιστεύω πως είναι μέρος της ζωής και αν το χρησιμοποιήσεις σωστά, θα έχεις καλύτερα κίνητρα και θα βελτιωθείς στο τέλος της ημέρας».«Ωωω μπορείς να το κάνεις πολύ περίπλοκο. Το μπάσκετ είναι να παίζεις σκάκι, ενώ κάνεις πυγμαχία.Κάποιος προσπαθεί να σε χτυπήσει και εσύ προσπαθείς να κάνεις τη σωστή κίνηση. Να έχεις συγκέντρωση σε ένα σωματικό πόλεμο».«Το ότι δεν έχουν ηλικία. Από 8 χρονών μέχρι 90 και έχουν όλοι τη δική τους ιστορία για τον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το προνόμιο του να είσαι μέλος μίας ομάδας με τεράστια παράδοση.Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δώσουμε φτερά σε αυτήν την παράδοση. Είναι πολλά χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν ήταν εκείνος της δεκαετίας του ’90.Είναι σχεδόν 30 χρόνια. Ξέρετε πόσα πράγματα μπορούν να συμβούν σε 30 χρόνια; Δεν τα κοιτάω με αρνητικό τρόπο αυτά τα χρόνια. Ο ΠΑΟΚ επιβίωσε πολλά σκαμπανεβάσματα. Οι φίλαθλοι είναι εκεί.Χρειάζονται κάποιον να τους ανάψει ξανά. Πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται για τον κόσμο και για τον ΠΑΟΚ».«Ναι, όμως πώς μπορώ εγώ να διαφωνήσω; Θα ήθελα να δημιουργήσουμε έναν δεσμό, μία γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και τον νέο ΠΑΟΚ».