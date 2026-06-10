Τηλεθέαση Τρίτης 9.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Τρίτης 9.6.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Τρίτη 9.6.2026
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|7,1
|9,1
|ΑΝΤ1
|8,9
|9,8
|ALPHA
|14
|15,2
|STAR
|9,9
|9,2
|MEGA
|12
|14,5
|OPEN
|4,5
|6
|ΕΡΤ1
|4,1
|5
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Σήμερα
|9,1
|19,2
|ΑΝΤ1
|Καλημέρα Ελλάδα
|6,7
|5,7
|ALPHA
|Happy Day
|20
|14,2
|STAR
|Master Chef
|4,3
|3,5
|MEGA
|Κοινωνία Ώρα Mega
|13,4
|20,2
|OPEN
|Ώρα Ελλάδος
|8,2
|12,5
|ΕΡΤ1
|Νωρίς Νωρίς
|2,7
|3,3
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Αταίριαστοι
|7,4
|15,2
|ΑΝΤ1
|Το πρωινό
|9,4
|11,2
|ALPHA
|Super Κατερίνα
|10,7
|13,8
|STAR
|Breakfast@star
|9,8
|6,9
|MEGA
|Buongiorno
|6,7
|9,7
|OPEN
|10 παντού
|6
|10,6
|ΕΡΤ1
|Πρωίαν σε Είδον
|5,6
|3,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|Όπου υπάρχει Ελλάδα
|4
|7,7
|ΑΝΤ1
|Αποκαλύψεις
|13,1
|16,6
|ALPHA
|Το σόι σου
|12,5
|18,3
|STAR
|Αλήθειες με τη Ζήνα
|7,3
|7,7
|MEGA
|Σαββατογεννημένες
|12,4
|7,7
|OPEN
|Εικόνες
|2,6
|3,3
|ΕΡΤ1
|ΠΟΠ μαγειρική
|3,3
|4,6
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Ελληνική ταινία
|11,2
|9,3
|ΑNT1
|Κάτι ψήνεται
|11,3
|11,1
|ALPHA
|Οικογενειακές Ιστορίες
|12,4
|11
|STAR
|Cash or Trash
|8,1
|13,4
|STAR
|Ο τροχός της τύχης
|14
|18,8
|MEGA
|Live News
|19,7
|22
|MEGA
|The Chase
|16,1
|15
|OPEN
|Καθαρές κουβέντες
|4,3
|6,4
|ΕΡΤ1
|Στούντιο 4
|9,5
|7,8
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|10,1
|10,3
|ANT1
|ANT1 ΝEWS
|5,1
|5
|ALPHA
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|12,3
|12,3
|STAR
|Star News
|14,6
|12,2
|MEGA
|MEGA Γεγονότα
|15,6
|15
|OPEN
|Open News
|5
|8,2
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|3,6
|5,1
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Έχω παιδιά
|11,7
|9,3
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|10,6
|16,5
|MEGA
|Η γή της ελιάς
|12,7
|20,1
|ALPHA
|Να μ'αγαπάς
|17,9
|25,5
|ALPHA
|Μπαμπά Σ'αγαπώ
|21,3
|19,3
|ALPHA
|Άγιος Έρωτας
|17,4
|20,9
|ΑΝΤ1
|Σούπερ ήρωες
|10
|7,7
|ANT1
|Grand Hotel
|9,5
|15,1
|ANT1
|Γιατί ρε πατέρα
|6,7
|4,9
|STAR
|Master Chef
|14,1
|12
|STAR
|Ξένη ταινία
|9,8
|7,8
|OPEN
|Ο πιο αδύναμος κρίκος
|4,2
|5,4
|OPEN
|Ξένη ταινία
|5,2
|3,7
|OPEN
|Status Quo
|2,5
|4,1
|ΕΡΤ 1
|Ηλέκτρα
|3,6
|9,7
|ΕΡΤ 1
|Ελληνική ταινία
|3,8
|6,2
|ΕΡΤ 1
|Απο ήλιο σε ήλιο
|4,1
|5,1
|ΣΚΑΪ
|Ξένη ταινία
|7,9
|7,9
|ΣΚΑΪ
|Prime Time
|4,8
|5,5
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