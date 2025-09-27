Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τρολάρει τον εαυτό της στο GNTM: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;»
Δείτε τα stories που δημοσίευσε το μοντέλο στο Instagram
Προβλήθηκε το δεύτερο επεισόδιο με τις auditions του GNTM, με τις εμφανίσεις των υποψήφιων μοντέλων να κερδίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στο επίκεντρο βρέθηκε ωστόσο, και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία έχει αναλάβει τον ρόλο της Competition Director and Model Mentor.
Η παρουσιάστρια και μοντέλο, εκτός από τη συμμετοχή της στη διαδικασία του παιχνιδιού, δεν διστάζει να παρακολουθεί ενεργά και την ανταπόκριση του κοινού στα social media.
Η ίδια μπαίνει στο Twitter και διαβάζει τα χιουμοριστικά σχόλια που αφήνουν για την παρουσία και τις ατάκες της στο ριάλιτι μόδας. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, φροντίζει να τρολάρει τον εαυτό της και δημοσιεύει τα σχόλιά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Έπαιζα πόλο» έγραψε κάποιος, με εκείνη να σχολιάζει: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχω παίξει πόλο, στην προηγούμενη όμως ίσως ήμουν πρωταθλήτρια!». Σε άλλο σχόλιο, όπου αναρωτιόντουσαν πώς δεν ακολούθησε τον δρόμο της ιατρικής, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε λέγοντας: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;».
Δείτε τις αναρτήσεις της
Η παρουσιάστρια και μοντέλο, εκτός από τη συμμετοχή της στη διαδικασία του παιχνιδιού, δεν διστάζει να παρακολουθεί ενεργά και την ανταπόκριση του κοινού στα social media.
Η ίδια μπαίνει στο Twitter και διαβάζει τα χιουμοριστικά σχόλια που αφήνουν για την παρουσία και τις ατάκες της στο ριάλιτι μόδας. Μάλιστα, με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, φροντίζει να τρολάρει τον εαυτό της και δημοσιεύει τα σχόλιά της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Έπαιζα πόλο» έγραψε κάποιος, με εκείνη να σχολιάζει: «Σε αυτή τη ζωή δεν έχω παίξει πόλο, στην προηγούμενη όμως ίσως ήμουν πρωταθλήτρια!». Σε άλλο σχόλιο, όπου αναρωτιόντουσαν πώς δεν ακολούθησε τον δρόμο της ιατρικής, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου απάντησε λέγοντας: «Η ιατρική πώς μου ξέφυγε;».
Δείτε τις αναρτήσεις της
Ειδήσεις σήμερα:
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής του γιου του Πάνου Ρούτσι που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Διαρρήκτης «μπούκαρε» σε σπίτι στα Άνω Πατήσια μπροστά σε τηλεοπτικό συνεργείο - Δείτε βίντεο
Μητσοτάκης στο Bloomberg: Από 1η Ιανουαρίου οι πολίτες θα δουν αύξηση στα εισοδήματά τους
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα