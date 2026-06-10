Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ο Τζέρεμι Στρονγκ μεταμορφώνεται στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο σίκουελ του «The Social Network», δείτε το teaser
Ο Τζέρεμι Στρονγκ μεταμορφώνεται στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο σίκουελ του «The Social Network», δείτε το teaser
Η ταινία «The Social Reckoning» αφηγείται την ιστορία της πρώην μηχανικού του Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, που έφερε στο φως τα κρυφά μυστικά του κοινωνικού δικτύου
Δεκαέξι χρόνια μετά την ταινία «The Social Network», που κατέγραψε την άνοδο του Facebook, το κοινό παίρνει την πρώτη γεύση από την πολυαναμενόμενη συνέχεια.
Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του «The Social Reckoning», του σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ δράματος του 2010, το οποίο στρέφει ξανά το βλέμμα του στον κολοσσό των social media.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και Τζέρεμι Στρονγκ. Ο Στρονγκ αναλαμβάνει τον ρόλο του ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην αρχική ταινία.
Ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στο franchise, αυτή τη φορά με διπλό ρόλο, ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, διευρύνοντας τη συμμετοχή του μετά τη βράβευσή του με Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το «The Social Network».
Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώην μηχανικού του Facebook Φράνσις Χάουγκεν, την οποία υποδύεται η Μάντισον, και του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Τζεφ Χόρβιτς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γουάιτ. Οι δυο τους ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη των πιο καλά κρυφών μυστικών του κοινωνικού δικτύου.
Δείτε το τρέιλερ
Η δουλειά τους κορυφώθηκε με το «The Facebook Files», την ερευνητική σειρά του 2021 που ανέδειξε τις επιβλαβείς επιπτώσεις του Facebook στους εφήβους, αλλά και τον ρόλο του στη διάδοση παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που συνδέθηκε με πολιτική βία.
Όταν το τρέιλερ προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φετινό CinemaCon, το ετήσιο συνέδριο των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών, ο Σόρκιν εξήγησε γιατί ένιωσε την ανάγκη να γυρίσει συνέχεια του εταιρικού δράματος του 2010: «Δεν υπάρχει ζωή που να μην έχει αγγίξει ο αλγόριθμος του Facebook και αυτή η επιρροή έχει διαμορφώσει τα πάντα. Οπότε ήρθε η ώρα να πούμε περισσότερα».
Το «The Social Network» υπήρξε τόσο καλλιτεχνική όσο και εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις 226 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως και οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνη της καλύτερης ταινίας. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ και έκτοτε αναφέρεται συχνά ως μία από τις πιο επιδραστικές χολιγουντιανές απεικονίσεις της τεχνολογικής βιομηχανίας.
Το «The Social Reckoning» έχει στην παραγωγή τον Σόρκιν μαζί με τους Τοντ Μπλακ, Πίτερ Ράις και Στιούαρτ Μπέσερ. Η Sony θα κυκλοφορήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.
Η Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ του «The Social Reckoning», του σίκουελ του βραβευμένου με Όσκαρ δράματος του 2010, το οποίο στρέφει ξανά το βλέμμα του στον κολοσσό των social media.
Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Μάικι Μάντισον, Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, Μπιλ Μπερ και Τζέρεμι Στρονγκ. Ο Στρονγκ αναλαμβάνει τον ρόλο του ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Τζέσι Άιζενμπεργκ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στην αρχική ταινία.
Ο Άαρον Σόρκιν επιστρέφει στο franchise, αυτή τη φορά με διπλό ρόλο, ως σεναριογράφος και σκηνοθέτης, διευρύνοντας τη συμμετοχή του μετά τη βράβευσή του με Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για το «The Social Network».
Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία της πρώην μηχανικού του Facebook Φράνσις Χάουγκεν, την οποία υποδύεται η Μάντισον, και του δημοσιογράφου της Wall Street Journal Τζεφ Χόρβιτς, τον οποίο ενσαρκώνει ο Γουάιτ. Οι δυο τους ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι που καταλήγει στην αποκάλυψη των πιο καλά κρυφών μυστικών του κοινωνικού δικτύου.
Δείτε το τρέιλερ
Η δουλειά τους κορυφώθηκε με το «The Facebook Files», την ερευνητική σειρά του 2021 που ανέδειξε τις επιβλαβείς επιπτώσεις του Facebook στους εφήβους, αλλά και τον ρόλο του στη διάδοση παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που συνδέθηκε με πολιτική βία.
Όταν το τρέιλερ προβλήθηκε για πρώτη φορά στο φετινό CinemaCon, το ετήσιο συνέδριο των ιδιοκτητών κινηματογραφικών αιθουσών, ο Σόρκιν εξήγησε γιατί ένιωσε την ανάγκη να γυρίσει συνέχεια του εταιρικού δράματος του 2010: «Δεν υπάρχει ζωή που να μην έχει αγγίξει ο αλγόριθμος του Facebook και αυτή η επιρροή έχει διαμορφώσει τα πάντα. Οπότε ήρθε η ώρα να πούμε περισσότερα».
Το «The Social Network» υπήρξε τόσο καλλιτεχνική όσο και εμπορική επιτυχία, με εισπράξεις 226 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως και οκτώ υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και εκείνη της καλύτερης ταινίας. Η ταινία κέρδισε τρία Όσκαρ και έκτοτε αναφέρεται συχνά ως μία από τις πιο επιδραστικές χολιγουντιανές απεικονίσεις της τεχνολογικής βιομηχανίας.
Το «The Social Reckoning» έχει στην παραγωγή τον Σόρκιν μαζί με τους Τοντ Μπλακ, Πίτερ Ράις και Στιούαρτ Μπέσερ. Η Sony θα κυκλοφορήσει την ταινία στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 9 Οκτωβρίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα