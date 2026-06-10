Ο Τζέρεμι Στρονγκ μεταμορφώνεται στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ στο σίκουελ του «The Social Network», δείτε το teaser

Η δουλειά τους κορυφώθηκε με το «The Facebook Files», την ερευνητική σειρά του 2021 που ανέδειξε τις επιβλαβείς επιπτώσεις του Facebook στους εφήβους, αλλά και τον ρόλο του στη διάδοση παραπληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που συνδέθηκε με πολιτική βία.

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