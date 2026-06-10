Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φιλήθηκαν στο στόμα πάνω σε γιότ στο Μονακό
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Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φιλήθηκαν στο στόμα πάνω σε γιότ στο Μονακό

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές στη Γαλλική Ριβιέρα - Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1 βρέθηκαν εκεί με αφορμή τους αγώνες Grand Prix

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φιλήθηκαν στο στόμα πάνω σε γιότ στο Μονακό
Ιωάννα Μαρίνου
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Στο στόμα φιλήθηκαν η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, πάνω σε γιότ στο Μονακό.

Η τηλεπερσόνα και ο οδηγός της Formula 1, παρόλο που προσπαθούν να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, απαθανατίστηκαν σε τρυφερές στιγμές στη Γαλλική Ριβιέρα, όπου βρέθηκαν με αφορμή τους αγώνες Grand Prix, κατά τους οποίους ο Χάμιλτον κατέκτησε τη δεύτερη θέση.

Η Καρντάσιαν εμφανίστηκε ευδιάθετη να αγκαλιάζει τον σύντροφό της ενώ εκείνος την κρατούσε από τη μέση, με τους δυο τους στη συνέχεια να ανταλλάσσουν φιλιά.



Η 45χρονη βρέθηκε στο πλευρό του οδηγού καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου της διοργάνωσης, στηρίζοντάς τον στον αγώνα.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης από τον Χάμιλτον, ο ίδιος ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία της ίδιας, η οποία κρατούσε το εντυπωσιακό κράνος του στα χέρια της.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον φιλήθηκαν στο στόμα πάνω σε γιότ στο Μονακό
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Φωτογραφία άρθρου: Reuters
Ιωάννα Μαρίνου
9 ΣΧΟΛΙΑ

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