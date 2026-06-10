Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μουντιάλ 2026, Μέσι: «Είμαι χαρούμενος που θα παίξω ξανά, η Αργεντινή μπορεί να κερδίσει τον τίτλο»
Μουντιάλ 2026, Μέσι: «Είμαι χαρούμενος που θα παίξω ξανά, η Αργεντινή μπορεί να κερδίσει τον τίτλο»
Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται για το 6ο Μουντιάλ της καριέρας του
Το 2022 στέφτηκε πρωταθλητής κόσμου στο 5ο Μουντιάλ της καριέρας του και τώρα είναι έτοιμος να συμμετάσχει στο 6ο και το πιθανότερο και το τελευταίο του.
Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής Αργεντινής να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε στο Κατάρ στα γήπεδα των ΗΠΑ.
Μετά το φιλικό της Αργεντινής με την Ισλανδία ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την συμμετοχή του σε 6ο Μουντιάλ αλλά και για τους στόχους της εθνικής ομάδας της χώρας.
«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και είμαι ενθουσιασμένος όπως πάντα. Ένιωσα υπέροχα, ανυπομονούσα να ξεκινήσω, να ξεφορτωθώ τους φόβους που έχεις όταν αντιμετωπίζεις δυσφορία, να μπορέσω να παίξω ελεύθερα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Με μεγάλο ενθουσιασμό, είπα τότε ότι αυτή η ομάδα δεν επρόκειτο να τους απογοητεύσει και το απέδειξαν φέτος, αγωνιζόμενοι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή τον ανταγωνισμό και συνεχίζοντας να δείχνουν ότι έχουν την ίδια επιθυμία και ενθουσιασμό να ανταγωνιστούν.
Είναι μια πολύ νικηφόρα ομάδα που θέλει πάντα περισσότερα. Θα πάμε βήμα βήμα όπως πάντα, αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό, ενθουσιασμό και πεποίθηση για αυτό που είμαστε ικανοί να κάνουμε».
Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ότι η ομάδα του θα παλέψει για να το πάρει ξανά: «Αυτή η ομάδα αξίζει όλα όσα της συμβαίνουν. Θα προσπαθήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, ώστε ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα τα δώσουμε όλα. Μερικές φορές τα καταφέρνει, μερικές φορές όχι, αλλά είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια που έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι δύσκολο και γίνεται όλο και πιο δύσκολο κάθε φορά, αλλά το έχουμε συνηθίσει και θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε.
Είτε πετύχει είτε όχι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μην αμφιβάλλετε ότι οι αντίπαλοί μας θα δυσκολευτούν να μας νικήσουν, επειδή είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα».
Η Αργεντινή θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουνίου κόντρα στην Αλγερία.
Ο λόγος για τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος θα ηγηθεί της προσπάθειας της εθνικής Αργεντινής να υπερασπιστεί τον τίτλο που κέρδισε στο Κατάρ στα γήπεδα των ΗΠΑ.
Μετά το φιλικό της Αργεντινής με την Ισλανδία ο Λιονέλ Μέσι μίλησε για την συμμετοχή του σε 6ο Μουντιάλ αλλά και για τους στόχους της εθνικής ομάδας της χώρας.
«Είμαι χαρούμενος, απολαμβάνω κάθε στιγμή και είμαι ενθουσιασμένος όπως πάντα. Ένιωσα υπέροχα, ανυπομονούσα να ξεκινήσω, να ξεφορτωθώ τους φόβους που έχεις όταν αντιμετωπίζεις δυσφορία, να μπορέσω να παίξω ελεύθερα» είπε αρχικά και συνέχισε: «Με μεγάλο ενθουσιασμό, είπα τότε ότι αυτή η ομάδα δεν επρόκειτο να τους απογοητεύσει και το απέδειξαν φέτος, αγωνιζόμενοι ανεξάρτητα από τον αντίπαλο ή τον ανταγωνισμό και συνεχίζοντας να δείχνουν ότι έχουν την ίδια επιθυμία και ενθουσιασμό να ανταγωνιστούν.
Είναι μια πολύ νικηφόρα ομάδα που θέλει πάντα περισσότερα. Θα πάμε βήμα βήμα όπως πάντα, αλλά με μεγάλο ενθουσιασμό, ενθουσιασμό και πεποίθηση για αυτό που είμαστε ικανοί να κάνουμε».
Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ότι η ομάδα του θα παλέψει για να το πάρει ξανά: «Αυτή η ομάδα αξίζει όλα όσα της συμβαίνουν. Θα προσπαθήσουμε, όπως κάνουμε πάντα, ώστε ο κόσμος να είναι σίγουρος ότι θα τα δώσουμε όλα. Μερικές φορές τα καταφέρνει, μερικές φορές όχι, αλλά είμαστε τυχεροί τα τελευταία χρόνια που έχουμε θετικά αποτελέσματα. Είναι δύσκολο και γίνεται όλο και πιο δύσκολο κάθε φορά, αλλά το έχουμε συνηθίσει και θα προσπαθήσουμε να το επαναλάβουμε.
Είτε πετύχει είτε όχι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Μην αμφιβάλλετε ότι οι αντίπαλοί μας θα δυσκολευτούν να μας νικήσουν, επειδή είμαστε μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα».
Η Αργεντινή θα κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουνίου κόντρα στην Αλγερία.
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