Κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του Γιώργου Κουβαρά σε στίχους και μουσική του Γιάννη Σαββιδάκη

Ακούστε το τραγούδι με το γνωστό δημοσιογράφο να μπαίνει σε ένα νέο επαγγελματικό χώρο. «Ο Γιάννης μου το χάρισε, μαζί με τη φιλία του και τον ευχαριστώ που μου έδωσε την ευκαιρία να το τραγουδήσω», δήλωσε