Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Τα στιγμιότυπα που μοιράστηκαν στα social media
Τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό ξεκίνησε ο Άγγελος Λάτσιος, με τη μητέρα του Ελένη Μενεγάκη να δηλώνει περήφανη και συγκινημένη για τον γιο της.
Το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Δεκεμβρίου, η παρουσιάστρια ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την ορκωμοσία του γιου της στον Πόρο, στην οποία βρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Λάτσιος, ο Μάκης Παντζόπουλος και ο θείος του, Θοδωρής Μισόκαλος. Εκφράζοντας τα συναισθήματά της γι' αυτήν την ιδιαίτερη ημέρα, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της: «Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη. Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν. Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί. Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη. Μονάκριβε μου σ' αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου. Όλοι σ αγαπάμε».
Νωρίτερα, μία φωτογραφία από τη θητεία του στο Πολεμικό Ναυτικό δημοσίευσε και ο Άγγελος Λάτσιος. Πιο αναλυτικά, κοινοποίησε μια εικόνα με άτομα της σειράς του, αναφέροντας ότι έχει καταταγεί στην 25 Δ’ ΕΣΣΟ. Στο στιγμιότυπο, το οποίο έχει θολώσει, η ομάδα ποζάρει μπροστά από ελληνικές σημαίες, φορώντας τον ναυτικό σκούφο και την επίσημη στολή του Πολεμικού Ναυτικού.
