Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ' αρχής σε εμένα
Ο διαγωνισμός ομορφιάς κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00 στο Star
Το GNTM επιστρέφει στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε έναν ρόλο - έκπληξη που δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα. Την κριτική επιτροπή φέτος απαρτίζουν οι Λάκης Γαβαλάς, Άγγελος Μπράτης και Έντι Γαβριηλίδης, ενώ η Ζενεβιέβ Μαζαρί παραμένει στον ρόλο της creative director.
Λίγο πριν την πρεμιέρα απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου στις 21:00 στο Star, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έκανε μια ανάρτηση στα social media, θέλοντας έτσι να εκφράσει τη χαρά της για την ευκαιρία που της δόθηκε.
Πιο συγκεκριμένα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία της, όπου φοράει ένα κόκκινο φόρεμα και στη λεζάντα, με την οποία τη συνοδεύει, έγραψε: «Απόψε στις 21:00 το GNTM ξαναγράφεται. Κι αυτή η λέξη περιγράφει απόλυτα και όσα θα δείτε αλλά και όσα νιώθω. Απόψε για μένα κλείνει ένας κύκλος και ξεκινάει ένας νέος. Ο δικός μας».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στους συνεργάτες της, τονίζοντας πως ήταν οι άνθρωποι που πίστεψαν σε εκείνη εξ'αρχής. «Και έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι μέσα σε αυτόν με τους ανθρώπους που πίστεψαν εξ'αρχής σε μένα, τους παλιούς και νέους συνεργάτες που έγιναν μια δεμένη ομάδα, και φυσικά όλους εσάς. Γιατί τίποτα δεν γράφεται μόνο του… είμαστε όλοι μαζί».
