Τζένιφερ Λόπεζ: Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία
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Τζένιφερ Λόπεζ Έρωτας Αγάπη

Τζένιφερ Λόπεζ: Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία

Η τραγουδίστρια μίλησε για την προσωπική της ζωή 15 μήνες μετά το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Τζένιφερ Λόπεζ: Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου βρίσκεται στο μέλλον χωρίς καμία αμφιβολία
Γεωργία Κοτζιά
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Στο μέλλον δήλωσε η Τζένιφερ Λόπεζ ότι βρίσκεται ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής της, περίπου 15 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός εμφανίστηκε στην εκπομπή «Watch What Happens Live» την Τρίτη 9 Ιουνίου, όπου ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι η επόμενη μεγάλη της αγάπη βρίσκεται στο μέλλον. «Νομίζω πως… ναι. Ο μεγαλύτερος έρωτάς μου είναι μπροστά 100%. Χωρίς καμία αμφιβολία», απάντησε, γεγονός που στα ξένα media σχολιάστηκε ως σπόντα για τον χωρισμό της με τον ηθοποιό.

Δείτε το βίντεο

Jennifer Lopez Says Her Greatest Love Is Still Coming | WWHL


Η Λόπεζ είχε παντρευτεί τον Άφλεκ το 2022, ωστόσο κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, με τη σχέση τους να λήγει οριστικά και επίσημα τον Φεβρουάριο του 2025.

Λίγες ημέρες πριν, η τραγουδίστρια είχε αναφερθεί ξανά στην προσωπική της ζωή. Σε εμφάνισή της στην εκπομπή «Jimmy Kimmel Live!» στις 3 Ιουνίου, επιβεβαίωσε ότι είναι ελεύθερη, δηλώνοντας: «Είμαι ελεύθερη», προσθέτοντας στη συνέχεια: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος. Τα έκανα όλα λάθος, πιστέψτε με», αφήνοντας ξανά αιχμές για τον πρώην σύζυγό της και ηθοποιό.

Jennifer Lopez on Being Single, Her Kids Going to College & Office Romance with Brett Goldstein
Γεωργία Κοτζιά
6 ΣΧΟΛΙΑ

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