Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ηθοποιός του X-Men αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: Ένας στους 750 άντρες θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή του
Ηθοποιός του X-Men αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού: Ένας στους 750 άντρες θα νοσήσει κάποια στιγμή στη ζωή του
Η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω κρυφό, είναι κάπως ντροπιαστικό, έγραψε ο Τάιλερ Μέιν
Με καρκίνο του μαστού και συγκεκριμένα με μια μορφή της νόσου που εμφανίζεται σπάνια στους άνδρες, αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ο ηθοποιός Τάιλερ Μέιν, γνωστός στο ευρύ κοινό από τον ρόλο του Sabretooth στο X-Men.
Ο 59χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας παλαιστής γνωστοποίησε την είδηση μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, αναφέροντας ότι ξεκινά χημειοθεραπείες. «Έχω κάποια άσχημα νέα. Ξεκινώ χημειοθεραπεία σήμερα. Ένας στους 750 άντρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή του και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Επειδή η ασθένεια αυτή συζητείται σπάνια, συνήθως εντοπίζεται σε πιο προχωρημένα στάδια και έχει χειρότερη πρόγνωση. Θέλω να βοηθήσω να αλλάξει αυτό», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, που επανέλαβε τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία Deadpool & Wolverine, δήλωσε ότι σκοπεύει να καταγράψει δημόσια την πορεία της θεραπείας του, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τον καρκίνο του μαστού στους άντρες. «Ακολουθήστε με σε αυτό το ταξίδι για να νικήσουμε αυτή την ασθένεια. Στείλτε το μήνυμα σε φίλους σας και ζητήστε τους να με ακολουθήσουν, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ακούσει. Στο διάολο ο καρκίνος», είπε χαρακτηριστικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του εξήγησε ότι αρχικά ήθελε να κρατήσει τη διάγνωση μυστική. «Ναι, έχω καρκίνο του μαστού. Και ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άντρες. Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω κρυφό. Είναι κάπως ντροπιαστικό. Όμως έμαθα ότι οι άντρες λαμβάνουν διάγνωση συχνότερα σε προχωρημένα στάδια, επειδή δεν γίνεται αρκετή συζήτηση γύρω από το θέμα και δεν αναζητούνται εγκαίρως τα συμπτώματα», σημείωσε.
Ο Μέιν αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του, Ρενέ Γκίρλινγκς, ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις, καθώς οι γιατροί αρχικά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην ανησυχία του. «Οι γιατροί μου το απέκλεισαν όλοι. Αν η σύζυγός μου δεν επέμενε να αφαιρεθεί το εξόγκωμα, πιθανότατα δεν θα το είχα ανακαλύψει τόσο νωρίς. Γι’ αυτό ας αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για αυτό», έγραψε.
Ο Τάιλερ Μέιν γεννήθηκε στον Καναδά και έγινε γνωστός αρχικά ως παλαιστής στο WCW με το όνομα Big Sky, πριν ακολουθήσει καριέρα στο Χόλιγουντ. Εκτός από τα X-Men, έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως The Scorpion King, Joe Dirt και οι ταινίες Halloween του Rob Zombie.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 59χρονος ηθοποιός και πρώην επαγγελματίας παλαιστής γνωστοποίησε την είδηση μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, αναφέροντας ότι ξεκινά χημειοθεραπείες. «Έχω κάποια άσχημα νέα. Ξεκινώ χημειοθεραπεία σήμερα. Ένας στους 750 άντρες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κάποια στιγμή στη ζωή του και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Επειδή η ασθένεια αυτή συζητείται σπάνια, συνήθως εντοπίζεται σε πιο προχωρημένα στάδια και έχει χειρότερη πρόγνωση. Θέλω να βοηθήσω να αλλάξει αυτό», ανέφερε.
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός, που επανέλαβε τον ρόλο του Sabretooth στην ταινία Deadpool & Wolverine, δήλωσε ότι σκοπεύει να καταγράψει δημόσια την πορεία της θεραπείας του, με στόχο να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τον καρκίνο του μαστού στους άντρες. «Ακολουθήστε με σε αυτό το ταξίδι για να νικήσουμε αυτή την ασθένεια. Στείλτε το μήνυμα σε φίλους σας και ζητήστε τους να με ακολουθήσουν, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ακούσει. Στο διάολο ο καρκίνος», είπε χαρακτηριστικά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής του εξήγησε ότι αρχικά ήθελε να κρατήσει τη διάγνωση μυστική. «Ναι, έχω καρκίνο του μαστού. Και ναι, είναι εξαιρετικά σπάνιο. Μόλις το 1% των περιστατικών καρκίνου του μαστού αφορά άντρες. Θα είμαι ειλικρινής, η πρώτη μου αντίδραση ήταν να το κρατήσω κρυφό. Είναι κάπως ντροπιαστικό. Όμως έμαθα ότι οι άντρες λαμβάνουν διάγνωση συχνότερα σε προχωρημένα στάδια, επειδή δεν γίνεται αρκετή συζήτηση γύρω από το θέμα και δεν αναζητούνται εγκαίρως τα συμπτώματα», σημείωσε.
Ο Μέιν αποκάλυψε επίσης ότι η σύζυγός του, Ρενέ Γκίρλινγκς, ήταν εκείνη που τον παρότρυνε να προχωρήσει σε περαιτέρω εξετάσεις, καθώς οι γιατροί αρχικά δεν έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην ανησυχία του. «Οι γιατροί μου το απέκλεισαν όλοι. Αν η σύζυγός μου δεν επέμενε να αφαιρεθεί το εξόγκωμα, πιθανότατα δεν θα το είχα ανακαλύψει τόσο νωρίς. Γι’ αυτό ας αρχίσουμε να μιλάμε περισσότερο για αυτό», έγραψε.
Ο Τάιλερ Μέιν γεννήθηκε στον Καναδά και έγινε γνωστός αρχικά ως παλαιστής στο WCW με το όνομα Big Sky, πριν ακολουθήσει καριέρα στο Χόλιγουντ. Εκτός από τα X-Men, έχει συμμετάσχει σε ταινίες όπως The Scorpion King, Joe Dirt και οι ταινίες Halloween του Rob Zombie.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα