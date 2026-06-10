Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου, αυτό με ενδιέφερε, νιώθω πλήρης
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου, αυτό με ενδιέφερε, νιώθω πλήρης
Θα ήθελα να μεγαλώσει και άλλο η οικογένειά μου, εκμυστηρεύτηκε η παρουσιάστρια
Πλήρης νιώθει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με την οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Η παρουσιάστρια τόνισε πως ο γάμος και η απόκτηση παιδιών ήταν πάντα κάτι που ονειρευόταν και η υλοποίησή τους την απασχολούσε ιδιαίτερα.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου υπογράμμισε την πληρότητα που νιώθει στην προσωπική της ζωή. «Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε, ο κάθε ένας είχε ένα στόχο στη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και να μεγαλώσει κι άλλο οικογένειά μου είναι κάτι που θα ήθελα. Νιώθω πλήρης», τόνισε, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, η παρουσιάστρια δεν δηλώνει αρνητική. Εφόσον προέκυπτε μία πρόταση που την ικανοποιούσε, θα σκεφτόταν να επανέλθει. Παρόλα αυτά, όπως ξεκαθάρισε, δεν αποτελεί για εκείνη αυτοσκοπό το να βρεθεί και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε ότι: «Μου αρέσουν και τα πρότζεκτ, μου αρέσει και η ζωντανή εκπομπή. Δεν ξυπνάω και με αυτό τον καημό, επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites. Μου αρέσει η τηλεόραση, γίνονται συζητήσεις ανά καιρούς, αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους καλό θα είναι. Αν δεν κάνω μελλοντικά τηλεόραση, είμαι πολύ ok με αυτό. Ένας φόβος μου είναι να μη χάσω και να μη χάνω χρόνο από τα παιδιά μου. Οπότε λέω ότι όταν πάει και τον Σεπτέμβριο ο γιος μου στο σχολείο είναι μία καλή ευκαιρία».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου υπογράμμισε την πληρότητα που νιώθει στην προσωπική της ζωή. «Η οικογένεια ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε, ο κάθε ένας είχε ένα στόχο στη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και να μεγαλώσει κι άλλο οικογένειά μου είναι κάτι που θα ήθελα. Νιώθω πλήρης», τόνισε, με τις δηλώσεις της να προβάλλονται την Τετάρτη 10 Ιουνίου.
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στο ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, η παρουσιάστρια δεν δηλώνει αρνητική. Εφόσον προέκυπτε μία πρόταση που την ικανοποιούσε, θα σκεφτόταν να επανέλθει. Παρόλα αυτά, όπως ξεκαθάρισε, δεν αποτελεί για εκείνη αυτοσκοπό το να βρεθεί και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό.
Πιο αναλυτικά, σημείωσε ότι: «Μου αρέσουν και τα πρότζεκτ, μου αρέσει και η ζωντανή εκπομπή. Δεν ξυπνάω και με αυτό τον καημό, επειδή βλέπω πολλούς τίτλους στα sites. Μου αρέσει η τηλεόραση, γίνονται συζητήσεις ανά καιρούς, αν προκύψει κάτι που να με εξυπηρετεί και να εξυπηρετεί και εκείνους καλό θα είναι. Αν δεν κάνω μελλοντικά τηλεόραση, είμαι πολύ ok με αυτό. Ένας φόβος μου είναι να μη χάσω και να μη χάνω χρόνο από τα παιδιά μου. Οπότε λέω ότι όταν πάει και τον Σεπτέμβριο ο γιος μου στο σχολείο είναι μία καλή ευκαιρία».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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