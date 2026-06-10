Συγκινήθηκε ο Θάνος Καληώρας: Το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου είναι ο γιος μου





Όπως ανέφερε ο ηθοποιός ο γιος του έχει γίνει και ο ίδιος πατέρας: «Έχει αποκτήσει μια κόρη και εκτός από εγγονή μου είναι και βαφτιστήρι μου, είμαι ο νονός της. Είναι σαν να μεγαλώνω ένα δεύτερο παιδί στη ζωή μου», εξήγησε.



Μιλώντας για το επάγγελμα του σκηνοθέτη με το οποίο επέλεξε να ασχοληθεί ο Γιώργος Καληώρας, επισήμανε πως ο ίδιος του έβαλε το «μικρόβιο», ενώ όσον αφορά στη σχέση τους τόνισε πως ενώ ήταν αρκετά αυστηρός, τα έκαναν όλα μαζί και έχουν ένα ουσιαστικό δέσιμο: «Ήμουν πάρα πολύ αυστηρός, αλλά πάντα ήμουν ουσιαστικά παρών σε όλα. Τον είχα πολύ κοντά. Κάναμε όλα όσα ήθελα να κάνω σαν να έχω έναν αδερφό», είπε.

Συγκινημένος παρουσιάστηκε ο Θάνος Καληώρας μιλώντας για τον γιο του, επισημαίνοντας πως είναι το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή του.Ο ηθοποιός ο οποίος απέκτησε το παιδί του κατά τη διάρκεια του δεκαετούς γάμου του με την Τζέσυ Παπουτσή, σε συνέντευξη που έδωσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου στην εκπομπή «Buongiorno» δήλωσε πως ο Γιώργος Καληώρας όπως ονομάζεται ο γιος του, πέρα από εξαιρετικός άνθρωπος είναι και πολύ καλός επαγγελματίας σκηνοθέτης και χαίρεται καθώς είναι κάτι που του επιβεβαιώνουν όλοι στον χώρο.Ο Θάνος Καληώρας βούρκωσε από την πρώτη στιγμή που η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον γιο του και τον επαίνεσε για τη δουλειά του: «Το μεγαλύτερο παράσημο στη ζωή μου είναι ο γιος μου. Επειδή τον ξέρω από τα γενοφάσκια του, θα πω, και έχουμε μία πορεία αρκετών χρόνων μαζί, οφείλω να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι είναι ένας υπέροχος πατέρας, ένα υπέροχο πλάσμα -που μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια και όλο τον κόσμο τον ευχαριστώ γιατί όπου βρίσκομαι μιλάνε για το παιδί- είναι και ένας υπέροχος επαγγελματίας. Μου το επιβεβαιώνουν πολλοί άνθρωποι κάθε φορά πόσο καλός και πόσο σημαντικός είναι στη δουλειά. Είναι πολύ χαμηλών τόνων και δεν του αρέσει να μιλάω γι' αυτόν, αλλά μιας και το έφερε η κουβέντα αναγκάζομαι να μιλήσω», είπε.