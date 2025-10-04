50 Cent: Η αντίδρασή του μετά την καταδίκη του Diddy
50 Cent: Η αντίδρασή του μετά την καταδίκη του Diddy
Σε μια ειρωνική ανάρτηση προχώρησε ο ράπερ μετά την ανακοίνωση, πως ο Σον Κομπς καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 500.000 δολαρίων
Με ειρωνική διάθεση σχολίασε ο 50 Cent την καταδίκη του Diddy σε 50 μήνες φυλάκιση (τέσσερα χρόνια και δύο μήνες) και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία.
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του Σον Κομπς, ο ράπερ αντέδρασε μέσω μιας ανάρτησης στα social media, τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο Instagram ένα σκίτσο του Diddy μέσα από τη δικαστική αίθουσα, τη στιγμή που εκείνος σκούπιζε τα δάκρυά του. Στη λεζάντα: «Γεια, σε όποιον είχε κλείσει τον Diddy για ομιλίες. Άκουσα ότι δεν θα μπορέσει να πάει. Εγώ είμαι διαθέσιμος».
Δείτε την ανάρτησή του
Σύμφωνα με το «Inner City Press», ο ράπερ είχε προγραμματισμένες ομιλίες στο Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα, σε περίπτωση που αποφυλακιζόταν χωρίς πρόσθετη ποινή. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον προγραμματισμό αυτών των εμφανίσεων ως «απόλυτη ένδειξη αλαζονείας», ενώ οι δικηγόροι του Diddy απάντησαν ότι επρόκειτο για «εκδηλώσεις θεραπευτικού χαρακτήρα» και όχι για τυπικές ομιλίες.
Ο 50 Cent έχει επανειλημμένα σατιρίσει τον Σον Κομπς καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του. Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, είχε γράψει μια «επιστολή προς τον δικαστή», προειδοποιώντας ειρωνικά τον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν για την «επικινδυνότητα» του Κομπς.
«Έχω μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Puffy εδώ και 20 χρόνια», ανέφερε. «Είναι πολύ επικίνδυνος. Πολλές φορές φοβήθηκα για τη ζωή μου. Τέλος πάντων, ο Diddy μόλις βγει θα επιστρέψει στο να προσλαμβάνει άντρες συνοδούς και να κρατάει όλο το baby oil μακριά από το κοινό. Και τα μωρά το χρειάζονται» συμπλήρωσε.
Την Παρασκευή, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή 11 ετών, ενώ η υπεράσπιση πρότεινε να υπολογιστούν μόλις 14 μήνες που είχε ήδη εκτίσει ο ράπερ.
Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο Diddy μίλησε συγκινημένος στο δικαστήριο λέγοντας: «Σας ζητώ κύριε δικαστά, επιείκεια. Σας ικετεύω για επιείκεια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της ποινής του Σον Κομπς, ο ράπερ αντέδρασε μέσω μιας ανάρτησης στα social media, τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο Instagram ένα σκίτσο του Diddy μέσα από τη δικαστική αίθουσα, τη στιγμή που εκείνος σκούπιζε τα δάκρυά του. Στη λεζάντα: «Γεια, σε όποιον είχε κλείσει τον Diddy για ομιλίες. Άκουσα ότι δεν θα μπορέσει να πάει. Εγώ είμαι διαθέσιμος».
Δείτε την ανάρτησή του
Σύμφωνα με το «Inner City Press», ο ράπερ είχε προγραμματισμένες ομιλίες στο Μαϊάμι την επόμενη εβδομάδα, σε περίπτωση που αποφυλακιζόταν χωρίς πρόσθετη ποινή. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν τον προγραμματισμό αυτών των εμφανίσεων ως «απόλυτη ένδειξη αλαζονείας», ενώ οι δικηγόροι του Diddy απάντησαν ότι επρόκειτο για «εκδηλώσεις θεραπευτικού χαρακτήρα» και όχι για τυπικές ομιλίες.
Ο 50 Cent έχει επανειλημμένα σατιρίσει τον Σον Κομπς καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης του. Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του, είχε γράψει μια «επιστολή προς τον δικαστή», προειδοποιώντας ειρωνικά τον δικαστή Άρουν Σουμπραμανιάν για την «επικινδυνότητα» του Κομπς.
«Έχω μια συνεχιζόμενη διαμάχη με τον Puffy εδώ και 20 χρόνια», ανέφερε. «Είναι πολύ επικίνδυνος. Πολλές φορές φοβήθηκα για τη ζωή μου. Τέλος πάντων, ο Diddy μόλις βγει θα επιστρέψει στο να προσλαμβάνει άντρες συνοδούς και να κρατάει όλο το baby oil μακριά από το κοινό. Και τα μωρά το χρειάζονται» συμπλήρωσε.
Την Παρασκευή, το δικαστήριο ανακοίνωσε την ποινή των 50 μηνών φυλάκισης και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή 11 ετών, ενώ η υπεράσπιση πρότεινε να υπολογιστούν μόλις 14 μήνες που είχε ήδη εκτίσει ο ράπερ.
Η ποινή και οι εκκλήσεις για επιείκεια
Λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής, ο Diddy μίλησε συγκινημένος στο δικαστήριο λέγοντας: «Σας ζητώ κύριε δικαστά, επιείκεια. Σας ικετεύω για επιείκεια».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα