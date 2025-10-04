50 Cent: Η αντίδρασή του μετά την καταδίκη του Diddy

ράπερ

αντέδρασε μέσω μιας ανάρτησης στα social media, τα ξημερώματα του Σαββάτου 4 Οκτωβρίου.



Συγκεκριμένα, δημοσίευσε στο Instagram

Σον Κομπς



Η ποινή και οι εκκλήσεις για επιείκεια

και πρόστιμο 500.000 δολαρίων για δύο κατηγορίες μεταφοράς γυναικών με σκοπό την πορνεία

Κλείσιμο