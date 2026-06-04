Θοδωρής Φέρρης: Μετά από δέκα χρόνια με φαντάζομαι με οικογένεια και παιδιά, είμαι έτοιμος γι' αυτό, το θέλω





Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο Κοσμοράδιο και στον Τάσο Ριζόπουλο και σε απόσπασμα αυτής που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε για τα προσωπικά και επαγγελματικά του όνειρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιο ήταν το κομβικό σημείο της καριέρας του και πώς αισθάνεται με τη δημοσιότητα.



Σχετικά με τον τρόπο που φαντάζεται τον εαυτό του σε δέκα χρόνια, ο Θοδωρής Φέρρης επισήμανε: «Μετά από δέκα χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια, ένα ή δύο παιδιά, Θεού θέλοντος. Είμαι έτοιμος γι' αυτό, το θέλω. Θα ήθελα να κοιτάω πίσω στην καριέρα μου και να νιώθω πολύ γεμάτος και πλήρης και περήφανος και να μην χρειάζεται να δουλεύω και τόσο πάρα πολύ. Να κάνω επιλεκτικές εμφανίσεις ώστε να χαίρομαι την οικογένεια και τα παιδιά μου». Με οικογένεια και παιδιά φαντάζεται τον εαυτό του ο Θοδωρής Φέρρης μετά από δέκα χρόνια, ενώ δήλωσε πως είναι έτοιμος γι' αυτό το κεφάλαιο στη ζωή του και το θέλει.Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στο Κοσμοράδιο και στον Τάσο Ριζόπουλο και σε απόσπασμα αυτής που προβλήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» μίλησε για τα προσωπικά και επαγγελματικά του όνειρα, αποκαλύπτοντας παράλληλα ποιο ήταν το κομβικό σημείο της καριέρας του και πώς αισθάνεται με τη δημοσιότητα.Σχετικά με τον τρόπο που φαντάζεται τον εαυτό του σε δέκα χρόνια, ο Θοδωρής Φέρρης επισήμανε: «Μετά από δέκα χρόνια θα ήθελα να έχω κάνει οικογένεια, ένα ή δύο παιδιά, Θεού θέλοντος. Είμαι έτοιμος γι' αυτό, το θέλω. Θα ήθελα να κοιτάω πίσω στην καριέρα μου και να νιώθω πολύ γεμάτος και πλήρης και περήφανος και να μην χρειάζεται να δουλεύω και τόσο πάρα πολύ. Να κάνω επιλεκτικές εμφανίσεις ώστε να χαίρομαι την οικογένεια και τα παιδιά μου».

Σε άλλο απόσπασμα της συνέντευξης, ο τραγουδιστής μίλησε για το ξεκίνημά του στο τραγούδι, εξηγώντας πως δεν αισθανόταν άνετα με την έκθεση, ωστόσο έπρεπε να το αποδεχτεί: «Τραγουδούσα σε ένα μπαρ που ήταν η μητέρα μου από 12 χρονών. Κάποια στιγμή, στην πορεία, ήρθε ο Αντώνης Ρέμος και μου άνοιξε την πόρτα της πρώτης επαγγελματικής δουλειάς μου. Όταν τραγουδάς 17 χρονών, δεν σε γνωρίζει κανένας, τραγουδάς 11 το βράδυ. Το κομβικό σημείο ήταν το 2019 που ο Νίνο επέμενε να βγάλω τον "Μεγάλο Έρωτα" κι εγώ δεν ήθελα καθόλου και δεν ήθελα να προχωρήσω. Πάντα ένιωθα ότι σαν τραγουδιστής είμαι πολύ καλά και δεν ένιωθα έτοιμος να εκτεθώ στο ευρύ κοινό. Με βοήθησαν πολύ σε αυτά τα πράγματα οι συνεδρίες και ο ψυχολόγος. Κατάφερα να ισορροπήσω. Κατάλαβα ότι για να γίνω επιτυχημένος στο επάγγελμα που έχω επιλέξει, πρέπει να είμαι και λίγο διάσημος. Δεν γίνεται να μην είσαι. Ιδανικά θα ήθελα να είμαι με μία κουκούλα και να τραγουδάω πίσω από αυτή», είπε.