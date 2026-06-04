Δημήτρης Κόκοτας: Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, είναι όλα ψέματα, δεν σέβονται τίποτα, δήλωσε η αδερφή του
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Δημήτρης Κόκοτας Αδερφή Έμφραγμα

Δημήτρης Κόκοτας: Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, είναι όλα ψέματα, δεν σέβονται τίποτα, δήλωσε η αδερφή του

Είναι στην ίδια κατάσταση, δίνει τον αγώνα του και προχωράμε, ανέφερε η Έλλη Κόκοτα

Δημήτρης Κόκοτας: Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, είναι όλα ψέματα, δεν σέβονται τίποτα, δήλωσε η αδερφή του
Ιωάννα Μαρίνου
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Την έντονη ενόχλησή της για δημοσιεύματα που αφορούν στην κατάσταση της υγείας του Δημήτρη Κόκοτα εξέφρασε η αδερφή του, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα γράφονται για εκείνον.

Η Έλλη Κόκοτα μίλησε την Πέμπτη 4 Ιουνίου στο «Πρωινό» για την πορεία της υγείας του τραγουδιστή μετά το έμφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2024, και έκανε λόγο για ψευδείς αναφορές και έλλειψη σεβασμού προς την οικογένεια, εκφράζοντας παράλληλα την αγανάκτησή της για όσα δημοσιεύονται.

Αρχικά είπε: «Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με».

Στη συνέχεια, η αδερφή του Δημήτρη Κόκοτα πρόσθεσε ότι επισκέπτεται τον αδερφό της στο νοσοκομείο  «Γεώργιος Γεννηματάς» όπου νοσηλεύεται, σημειώνοντας ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει σταθερή: «Πηγαίνω τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε».

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Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων λόγω των δημοσιευμάτων με ψευδείς ειδήσεις, η Έλλη Κόκοτα απάντησε: «Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του».
Ιωάννα Μαρίνου
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