Δημήτρης Κόκοτας: Ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται, είναι όλα ψέματα, δεν σέβονται τίποτα, δήλωσε η αδερφή του

, διαψεύδοντας κατηγορηματικά όσα γράφονται για εκείνον.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο νομικών κινήσεων λόγω των δημοσιευμάτων με ψευδείς ειδήσεις, η Έλλη Κόκοτα απάντησε: «

».

Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του