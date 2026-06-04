Γιαννακόπουλος: Αν αποφάσιζα εγώ ο Χουάντσο θα έμενε για πάντα εδώ, έκανα πρόταση στον παίκτη που θέλουν όλοι
Γιαννακόπουλος: Αν αποφάσιζα εγώ ο Χουάντσο θα έμενε για πάντα εδώ, έκανα πρόταση στον παίκτη που θέλουν όλοι
Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέσω Instragram αναφέρθηκε σε θέματα που καίνε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού κυρίως εν όψει της νέας σεζόν
Αυτήν τη φορά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απέφυγε να μιλήσει για το θέμα της διαιτησίας του Game 1 της σειρά των τελικών, αλλά αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα πρόσωπα της ομάδας και αποκάλυψε ότι ήδη έχει καταθέσει πρόταση σε συγκεκριμένο αθλητή που θα προκαλέσει αίσθηση.
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αρχικά μίλησε για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λέγοντας: «Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά απίστευτα».
Στη συνέχεια άπλωσε ασπίδα προστασίας στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την κριτική που δέχθηκε για την απόδοση του στο ΣΕΦ και τα πολλά ταξίδια που κάνει.
«Αυτός που αποκαλείτε ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο τρεις ώρες πριν και τρεις ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Κι εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα».
Τέλος έκανε και την αποκάλυψη για την πρόταση που έχει καταθέσει...«Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Πρόκειται για κάποιον που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του».
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αρχικά μίλησε για τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ λέγοντας: «Δεν γνωρίζω αν θα παραμείνει ο Χουάντσο, αυτό είναι κάτι που θα αποφασίσει ο προπονητής. Αν εξαρτιόταν από εμένα, θα έμενε για πάντα στον σύλλογο. Ο επαγγελματισμός του, η νοοτροπία του και η συνολική του παρουσία είναι πραγματικά απίστευτα».
Στη συνέχεια άπλωσε ασπίδα προστασίας στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις μετά την κριτική που δέχθηκε για την απόδοση του στο ΣΕΦ και τα πολλά ταξίδια που κάνει.
«Αυτός που αποκαλείτε ταξιδιώτη είναι ο πιο επαγγελματίας παίκτης της ομάδας. Βρίσκεται στο γήπεδο τρεις ώρες πριν και τρεις ώρες μετά τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Κι εσείς τον χαρακτηρίζετε τουρίστα».
Τέλος έκανε και την αποκάλυψη για την πρόταση που έχει καταθέσει...«Ας ολοκληρωθεί πρώτα το πρωτάθλημα και τότε θα μάθετε σε ποιον έκανα πρόταση. Πρόκειται για κάποιον που δεν υπάρχει προπονητής στον κόσμο που να μη θέλει στην ομάδα του».
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