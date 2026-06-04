Ο Γκαρθ Μπρουκς στοχεύει στην πώληση του μουσικού καταλόγου του έναντι 2 δισ. δολαρίων

μουσικού του καταλόγου έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εξετάζει Γκαρθ Μπρουκς , ένας από τους πιο εμπορικούς καλλιτέχνες στην ιστορία της κάντρι μουσικής.

δισεκατομμυρίου

Εφόσον ολοκληρωθεί μια τέτοια συμφωνία, θα πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συναλλαγές μουσικών δικαιωμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Την πώληση τουΜέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστοί οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τον κατάλογο του Μπρουκς. Ωστόσο, η Sony Music παραμένει ένας από τους βασικούς παίκτες στην αγορά των μουσικών δικαιωμάτων. Η εταιρεία είχε αποκτήσει το σύνολο του καταλόγου του Μπρους Σπρίνγκστιν το 2021 έναντι 500 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ το 2024 βρέθηκε κοντά σε συμφωνία που αποτιμούσε τον κατάλογο των Queen σε ποσό άνω του 1δολαρίων.Ο Γκαρθ Μπρουκς έχει πουλήσει περισσότερα από 200 εκατομμύρια άλμπουμ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ κατά τη διάρκεια της καριέρας του δημιούργησε και το εναλλακτικό καλλιτεχνικό πρόσωπο «Chris Gaines», μέσω του οποίου πειραματίστηκε με διαφορετικά μουσικά είδη.Το ομώνυμο άλμπουμ του κυκλοφόρησε το 1989, ενώ το τραγούδι «If Tomorrow Never Comes» του χάρισε την πρώτη του επιτυχία στην κορυφή του chart Hot Country Songs. Η καθιέρωσή του, ωστόσο, ήρθε με το άλμπουμ «No Fences» το 1990, το οποίο περιλάμβανε ορισμένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του, όπως τα «Friends in Low Places», «The Dance» και «The River».