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Η Σοράγια Μοντενέγκρο επέστρεψε: Πώς η... κακιά από τη «Μαρία της Γειτονιάς» ξεπέρασε την εποχή της και τα όρια της μικρής οθόνης
Η Σοράγια Μοντενέγκρο επέστρεψε: Πώς η... κακιά από τη «Μαρία της Γειτονιάς» ξεπέρασε την εποχή της και τα όρια της μικρής οθόνης
Η Μεξικανή ηθοποιός Ιτατί Καντοράλ επανήλθε ως η εμβληματική κακιά της διάσημης σαπουνόπερας, αποδεικνύοντας τη δυναμική του ρόλου
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν καθηλωμένοι τα δεινά και τις χαρές μιας νεαρής Μεξικανής. Η ομώνυμη ηρωίδα της θρυλικής σαπουνόπερας «Η Μαρία της Γειτονιάς» θα βρεθεί από τα χαμηλά στα ψηλά -και πιο συγκεκριμένα από μια παραγκούπολη της Πόλης του Μεξικού στην έπαυλη των Ντε λα Βέγκα.
Εκεί, θα γνωρίσει την αγάπη και τη στοργή από τον πάτερ φαμίλια, τον Δον Φερνάντο, που θα την πάρει υπό την προστασία του, αλλά και την περιφρόνηση από τα περισσότερα μέλη της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος γιος, ο γοητευτικός Λουίς Φερνάντο, είναι ένας από εκείνους που θα τη χλευάσουν, πριν τελικά υποκύψει στην ομορφιά και στην αθωότητά της.
Σαν άλλη Σταχτοπούτα, η καλόκαρδη, αγνή, τίμια, αυθόρμητη και ενίοτε αυθάδης Μαρία θα παντρευτεί το πριγκιπόπουλό της και θα μεταμορφωθεί σε πρώτη κυρία της οικίας Ντε λα Βέγκα. Για να βρει τη γαλήνη όμως θα χρειαστούν πάνω από 90 επεισόδια, ενώ η ίδια θα περάσει δια πυρός και σιδήρου. Γιατί μπροστά της θα βρίσκει συνεχώς τη Σοράγια Μοντενέγκρο, την «κακιά» στο δικό της παραμύθι.
Και μπορεί η Μαρία να ήταν η κεντρική ηρωίδα, η δαιμονική Σοράγια όμως ήταν αυτή που έδινε τον παλμό. Χωρίς αυτή, λίγοι θα θυμούνταν σήμερα τη σαπουνόπερα που προσγειώθηκε στους τηλεοπτικούς δείκτες σε πάνω από 180 χώρες πριν από τριάντα χρόνια. Ανάμεσα σε εκατοντάδες διαβολικούς χαρακτήρες που έχουν παρελάσει από τη μικρή οθόνη και λησμονήθηκαν γρήγορα, εκείνη κατάφερε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.
Ανιψιά της συζύγου του Δον Φερνάντο, η Σοράγια θα βάλει στο μάτι τον μεγάλο του γιο, στοχεύοντας σε έναν πλούσιο γάμο. Τα σχέδιά της θα ανατραπούν, όταν περάσει το κατώφλι της βίλας τους η 15χρονη Μαρία. Η πρώτη θα αναλάβει δράση για να πάρει εκδίκηση, χαρίζοντας στους τηλεθεατές στιγμές που ακόμη μνημονεύουν.
Ταπεινώσεις, προσβολές, απειλές, απαγωγές, εμπρησμοί και δολοφονίες θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς της. Χωρίς να δρα με τον ψυχρό και υπολογιστικό τρόπο, που θα περίμενε κανείς από την «κακιά» μιας σειράς αυτού του είδους, θα καταφύγει σε υπερβολές που την κάνουν απολαυστική. Είναι εκρηκτική, απρόβλεπτη και διασκεδαστικά ακραία. Παρορμητική, αλαζονική, εμμονική και ικανή για τα πάντα, προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της, δεν κινείται στο παρασκήνιο, όπως οι περισσότερες σατανικές ηρωίδες στα σίριαλ λατινοαμερικάνικης προέλευσης.
Αντιθέτως, εκφράζει ανοιχτά την οργή, τη ζήλια και την περιφρόνησή της, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή της σε ένα μικρό τηλεοπτικό γεγονός. Οι ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί, που εκτοξεύει στην αντίζηλό της, γράφουν ιστορία. Ρακοσυλλέκτρια, παρακατιανή, καταραμένη φτωχή, είναι μερικές μόνο από τις προσβολές με τις οποίες «στολίζει» τη Μαρία.
Η αντίπαλος και εφιάλτης της πολύπαθης ηρωίδας, όμως, δεν θα ήταν η Σοράγια Μοντενέγκρο που θυμάται τρεις δεκαετίες μετά ο κόσμος, αν δεν την είχε υποδυθεί η Ιτατί Καντοράλ. Η Μεξικανή ηθοποιός, η οποία τότε ήταν μόλις είκοσι ετών, προσέδωσε στον χαρακτήρα μια ένταση που άγγιζε τα όρια της υπερβολής, χωρίς όμως να χάνει την πειστικότητά της μέσα στο σύμπαν της σαπουνόπερας. Οι εκρήξεις θυμού, οι θεατρικές κινήσεις και οι ατάκες της κάνουν τη Σοράγια έναν χαρακτήρα μεγαλύτερο από την ίδια τη σειρά.
Εκεί, θα γνωρίσει την αγάπη και τη στοργή από τον πάτερ φαμίλια, τον Δον Φερνάντο, που θα την πάρει υπό την προστασία του, αλλά και την περιφρόνηση από τα περισσότερα μέλη της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος γιος, ο γοητευτικός Λουίς Φερνάντο, είναι ένας από εκείνους που θα τη χλευάσουν, πριν τελικά υποκύψει στην ομορφιά και στην αθωότητά της.
Σαν άλλη Σταχτοπούτα, η καλόκαρδη, αγνή, τίμια, αυθόρμητη και ενίοτε αυθάδης Μαρία θα παντρευτεί το πριγκιπόπουλό της και θα μεταμορφωθεί σε πρώτη κυρία της οικίας Ντε λα Βέγκα. Για να βρει τη γαλήνη όμως θα χρειαστούν πάνω από 90 επεισόδια, ενώ η ίδια θα περάσει δια πυρός και σιδήρου. Γιατί μπροστά της θα βρίσκει συνεχώς τη Σοράγια Μοντενέγκρο, την «κακιά» στο δικό της παραμύθι.
Και μπορεί η Μαρία να ήταν η κεντρική ηρωίδα, η δαιμονική Σοράγια όμως ήταν αυτή που έδινε τον παλμό. Χωρίς αυτή, λίγοι θα θυμούνταν σήμερα τη σαπουνόπερα που προσγειώθηκε στους τηλεοπτικούς δείκτες σε πάνω από 180 χώρες πριν από τριάντα χρόνια. Ανάμεσα σε εκατοντάδες διαβολικούς χαρακτήρες που έχουν παρελάσει από τη μικρή οθόνη και λησμονήθηκαν γρήγορα, εκείνη κατάφερε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.
Ανιψιά της συζύγου του Δον Φερνάντο, η Σοράγια θα βάλει στο μάτι τον μεγάλο του γιο, στοχεύοντας σε έναν πλούσιο γάμο. Τα σχέδιά της θα ανατραπούν, όταν περάσει το κατώφλι της βίλας τους η 15χρονη Μαρία. Η πρώτη θα αναλάβει δράση για να πάρει εκδίκηση, χαρίζοντας στους τηλεθεατές στιγμές που ακόμη μνημονεύουν.
Ταπεινώσεις, προσβολές, απειλές, απαγωγές, εμπρησμοί και δολοφονίες θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς της. Χωρίς να δρα με τον ψυχρό και υπολογιστικό τρόπο, που θα περίμενε κανείς από την «κακιά» μιας σειράς αυτού του είδους, θα καταφύγει σε υπερβολές που την κάνουν απολαυστική. Είναι εκρηκτική, απρόβλεπτη και διασκεδαστικά ακραία. Παρορμητική, αλαζονική, εμμονική και ικανή για τα πάντα, προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της, δεν κινείται στο παρασκήνιο, όπως οι περισσότερες σατανικές ηρωίδες στα σίριαλ λατινοαμερικάνικης προέλευσης.
Αντιθέτως, εκφράζει ανοιχτά την οργή, τη ζήλια και την περιφρόνησή της, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή της σε ένα μικρό τηλεοπτικό γεγονός. Οι ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί, που εκτοξεύει στην αντίζηλό της, γράφουν ιστορία. Ρακοσυλλέκτρια, παρακατιανή, καταραμένη φτωχή, είναι μερικές μόνο από τις προσβολές με τις οποίες «στολίζει» τη Μαρία.
Η αντίπαλος και εφιάλτης της πολύπαθης ηρωίδας, όμως, δεν θα ήταν η Σοράγια Μοντενέγκρο που θυμάται τρεις δεκαετίες μετά ο κόσμος, αν δεν την είχε υποδυθεί η Ιτατί Καντοράλ. Η Μεξικανή ηθοποιός, η οποία τότε ήταν μόλις είκοσι ετών, προσέδωσε στον χαρακτήρα μια ένταση που άγγιζε τα όρια της υπερβολής, χωρίς όμως να χάνει την πειστικότητά της μέσα στο σύμπαν της σαπουνόπερας. Οι εκρήξεις θυμού, οι θεατρικές κινήσεις και οι ατάκες της κάνουν τη Σοράγια έναν χαρακτήρα μεγαλύτερο από την ίδια τη σειρά.
Σε αντίθεση με άλλους τηλεοπτικούς «κακούς», δεν έμεινε εγκλωβισμένη στην εποχή της. Μετατράπηκε σε φαινόμενο της ποπ κουλτούρας, με σκηνές και ατάκες της να επανέρχονται δυναμικά, αυτή τη φορά στον κόσμο του διαδικτύου, κατακτώντας μια ολόκληρη γενιά που δεν παρακολούθησε τη «Μαρία της Γειτονιάς», όταν προβλήθηκε για πρώτη φορά.
Δεκαετίες αργότερα, η Σοράγια Μοντενέγκρο γνώρισε δεύτερη ζωή μέσα από gifs, TikTok edits και memes. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά από άλλους κακούς χαρακτήρες. Ξεπέρασε τα όρια του σίριαλ και της μικρής οθόνης και απέκτησε αυτόνομη υπόσταση στο ίντερνετ. Γνωρίζοντάς το καλά αυτό, η Ιτάτι Καντοράλ «έγινε» πρόσφατα και πάλι η θρυλική Σοράγια, πρωταγωνιστώντας σε βίντεο στο Instagram, που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.
Σε ένα από αυτά, αναβιώνει τον ρόλο που την έκανε διάσημη, υιοθετώντας απόλυτα το χαρακτηριστικό του στιλ και ξεστομίζοντας ατάκες που έμειναν αλησμόνητες. «Γεια σας, περιθωριακοί. Η Σοράγια επέστρεψε. Παρεμπιπτόντως, πού είναι η καταραμένη;», λέει απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Η ανταπόκριση από τους Έλληνες που αγάπησαν τη «Μαρία της Γειτονιάς» ήταν άμεση και έντονη. Την ανάρτησή της πλημμύρισαν σχόλια αποθεωτικά, γεμάτα νοσταλγία για μια τηλεοπτική εποχή που έχει προ πολλού παρέλθει. «Η Σοράγια ήταν κομμάτι μιας διαφορετικής εποχής για εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είναι όμορφο να βλέπουμε ότι ξαναφέρνεις αυτές τις αναμνήσεις μέσα από αυτό το βίντεο», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά.
Τελικά, η Μαρία κέρδισε τον Λουίς Φερνάντο και την οικογενειακή ευτυχία, αλλά η Σοράγια Μοντενέγκρο κέρδισε την «αθανασία».
Δεκαετίες αργότερα, η Σοράγια Μοντενέγκρο γνώρισε δεύτερη ζωή μέσα από gifs, TikTok edits και memes. Εκεί ακριβώς βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά από άλλους κακούς χαρακτήρες. Ξεπέρασε τα όρια του σίριαλ και της μικρής οθόνης και απέκτησε αυτόνομη υπόσταση στο ίντερνετ. Γνωρίζοντάς το καλά αυτό, η Ιτάτι Καντοράλ «έγινε» πρόσφατα και πάλι η θρυλική Σοράγια, πρωταγωνιστώντας σε βίντεο στο Instagram, που έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές.
Σε ένα από αυτά, αναβιώνει τον ρόλο που την έκανε διάσημη, υιοθετώντας απόλυτα το χαρακτηριστικό του στιλ και ξεστομίζοντας ατάκες που έμειναν αλησμόνητες. «Γεια σας, περιθωριακοί. Η Σοράγια επέστρεψε. Παρεμπιπτόντως, πού είναι η καταραμένη;», λέει απευθυνόμενη στους διαδικτυακούς της ακόλουθους.
Η ανταπόκριση από τους Έλληνες που αγάπησαν τη «Μαρία της Γειτονιάς» ήταν άμεση και έντονη. Την ανάρτησή της πλημμύρισαν σχόλια αποθεωτικά, γεμάτα νοσταλγία για μια τηλεοπτική εποχή που έχει προ πολλού παρέλθει. «Η Σοράγια ήταν κομμάτι μιας διαφορετικής εποχής για εμάς εδώ στην Ελλάδα. Είναι όμορφο να βλέπουμε ότι ξαναφέρνεις αυτές τις αναμνήσεις μέσα από αυτό το βίντεο», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά.
Τελικά, η Μαρία κέρδισε τον Λουίς Φερνάντο και την οικογενειακή ευτυχία, αλλά η Σοράγια Μοντενέγκρο κέρδισε την «αθανασία».
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