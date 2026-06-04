Η Σοράγια Μοντενέγκρο επέστρεψε: Πώς η... κακιά από τη «Μαρία της Γειτονιάς» ξεπέρασε την εποχή της και τα όρια της μικρής οθόνης

Κλείσιμο

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούσαν καθηλωμένοι τα δεινά και τις χαρές μιας νεαρής Μεξικανής. Η ομώνυμη ηρωίδα της θρυλικής σαπουνόπερας «» θα βρεθεί από τα χαμηλά στα ψηλά -και πιο συγκεκριμένα από μια παραγκούπολη της Πόλης του Μεξικού στην έπαυλη των Ντε λα Βέγκα.Εκεί, θα γνωρίσει την αγάπη και τη στοργή από τον πάτερ φαμίλια, τον Δον Φερνάντο, που θα την πάρει υπό την προστασία του, αλλά και την περιφρόνηση από τα περισσότερα μέλη της οικογένειας. Ο μεγαλύτερος γιος, ο γοητευτικός Λουίς Φερνάντο, είναι ένας από εκείνους που θα τη χλευάσουν, πριν τελικά υποκύψει στην ομορφιά και στην αθωότητά της.Σαν άλλη Σταχτοπούτα, η καλόκαρδη, αγνή, τίμια, αυθόρμητη και ενίοτε αυθάδης Μαρία θα παντρευτεί το πριγκιπόπουλό της και θα μεταμορφωθεί σε πρώτη κυρία της οικίας Ντε λα Βέγκα. Για να βρει τη γαλήνη όμως θα χρειαστούν πάνω από 90 επεισόδια, ενώ η ίδια θα περάσει δια πυρός και σιδήρου. Γιατί μπροστά της θα βρίσκει συνεχώς τη, την «κακιά» στο δικό της παραμύθι.Και μπορεί η Μαρία να ήταν η κεντρική ηρωίδα, η δαιμονική Σοράγια όμως ήταν αυτή που έδινε τον παλμό. Χωρίς αυτή, λίγοι θα θυμούνταν σήμερα τη σαπουνόπερα που προσγειώθηκε στους τηλεοπτικούς δείκτες σε πάνω από 180 χώρες πριν από τριάντα χρόνια. Ανάμεσα σε εκατοντάδες διαβολικούς χαρακτήρες που έχουν παρελάσει από τη μικρή οθόνη και λησμονήθηκαν γρήγορα, εκείνη κατάφερε να μείνει χαραγμένη στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.Ανιψιά της συζύγου του Δον Φερνάντο, η Σοράγια θα βάλει στο μάτι τον μεγάλο του γιο, στοχεύοντας σε έναν πλούσιο γάμο. Τα σχέδιά της θα ανατραπούν, όταν περάσει το κατώφλι της βίλας τους η 15χρονη Μαρία. Η πρώτη θα αναλάβει δράση για να πάρει εκδίκηση, χαρίζοντας στους τηλεθεατές στιγμές που ακόμη μνημονεύουν.Ταπεινώσεις, προσβολές, απειλές, απαγωγές, εμπρησμοί και δολοφονίες θα γίνουν μέρος της καθημερινότητάς της. Χωρίς να δρα με τον ψυχρό και υπολογιστικό τρόπο, που θα περίμενε κανείς από την «κακιά» μιας σειράς αυτού του είδους, θα καταφύγει σε υπερβολές που την κάνουν απολαυστική. Είναι εκρηκτική, απρόβλεπτη και διασκεδαστικά ακραία. Παρορμητική, αλαζονική, εμμονική και ικανή για τα πάντα, προκειμένου να πετύχει τους σκοπούς της, δεν κινείται στο παρασκήνιο, όπως οι περισσότερες σατανικές ηρωίδες στα σίριαλ λατινοαμερικάνικης προέλευσης.Αντιθέτως, εκφράζει ανοιχτά την οργή, τη ζήλια και την περιφρόνησή της, μετατρέποντας κάθε εμφάνισή της σε ένα μικρό τηλεοπτικό γεγονός. Οι ταπεινωτικοί χαρακτηρισμοί, που εκτοξεύει στην αντίζηλό της, γράφουν ιστορία. Ρακοσυλλέκτρια, παρακατιανή, καταραμένη φτωχή, είναι μερικές μόνο από τις προσβολές με τις οποίες «στολίζει» τη Μαρία.Η αντίπαλος και εφιάλτης της πολύπαθης ηρωίδας, όμως, δεν θα ήταν η Σοράγια Μοντενέγκρο που θυμάται τρεις δεκαετίες μετά ο κόσμος, αν δεν την είχε υποδυθεί η. Η Μεξικανή ηθοποιός, η οποία τότε ήταν μόλις είκοσι ετών, προσέδωσε στον χαρακτήρα μια ένταση που άγγιζε τα όρια της υπερβολής, χωρίς όμως να χάνει την πειστικότητά της μέσα στο σύμπαν της σαπουνόπερας. Οι εκρήξεις θυμού, οι θεατρικές κινήσεις και οι ατάκες της κάνουν τη Σοράγια έναν χαρακτήρα μεγαλύτερο από την ίδια τη σειρά.