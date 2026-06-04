Κάνιε Γουέστ: Κανονικά οι συναυλίες του στην Ολλανδία παρά την προσπάθεια εβραϊκής οργάνωσης να τις μπλοκάρει
Κάνιε Γουέστ: Κανονικά οι συναυλίες του στην Ολλανδία παρά την προσπάθεια εβραϊκής οργάνωσης να τις μπλοκάρει
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρουσία του θα οδηγήσει σε συγκεκριμένους κινδύνους για τη δημόσια τάξη, ανέφερε το δικαστήριο, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν οι συναυλίες του Κάνιε Γουέστ στην Ολλανδία, αφού δικαστής απέρριψε την προσπάθεια εβραϊκής οργάνωσης να τις μπλοκάρει.
Στον Αμερικανό ράπερ έχει ήδη απαγορευτεί να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για μια σειρά αντισημιτικών δηλώσεων, μεταξύ των οποίων η εξύμνηση του ναζισμού και η έκφραση θαυμασμού προς τον Αδόλφο Χίτλερ.
Οι ολλανδικές αρχές δέχονταν πιέσεις να λάβουν αντίστοιχα αυστηρά μέτρα, ακυρώνοντας τις συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη Άρνεμ, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι έχουν πουληθεί 70.000 εισιτήρια.
Το Κεντρικό Εβραϊκό Συμβούλιο κατέθεσε αγωγή, ζητώντας να απαγορευτεί στον Γουέστ η είσοδος στη χώρα, όμως δικαστής στο Άμστερνταμ την απέρριψε. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρουσία του Γουέστ τις επόμενες ημέρες θα οδηγήσει σε συγκεκριμένους κινδύνους για τη δημόσια τάξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το δικαστήριο.
Η απόφαση επικρίθηκε από το συμβούλιο, το οποίο δήλωσε: «Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι εντάξει να είσαι αντισημίτης». Η αγωγή κατατέθηκε, αφού ο υπουργός Μετανάστευσης της ολλανδικής κυβέρνησης, Μπαρτ φαν ντεν Μπρινκ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να εμποδιστεί η είσοδος του Γουέστ στη χώρα. Αν και οι δηλώσεις του ήταν «καταδικαστέες», δεν υπήρχε «κανένας λόγος να του απαγορευτεί η είσοδος», είπε.
Ο 48χρονος Γουέστ ζήτησε δημόσια συγγνώμη τον Ιανουάριο για την προηγούμενη συμπεριφορά του, αποδίδοντάς την στη διπολική διαταραχή τύπου 1 και λέγοντας ότι είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».
Στον Αμερικανό ράπερ έχει ήδη απαγορευτεί να εμφανιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Πολωνία και την Ιταλία. Τα τελευταία χρόνια έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για μια σειρά αντισημιτικών δηλώσεων, μεταξύ των οποίων η εξύμνηση του ναζισμού και η έκφραση θαυμασμού προς τον Αδόλφο Χίτλερ.
Οι ολλανδικές αρχές δέχονταν πιέσεις να λάβουν αντίστοιχα αυστηρά μέτρα, ακυρώνοντας τις συναυλίες που έχουν προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη Άρνεμ, με τους διοργανωτές να υποστηρίζουν ότι έχουν πουληθεί 70.000 εισιτήρια.
Kanye West will be allowed to perform two gigs in the Netherlands after a judge shot down a Jewish group's attempt to block them https://t.co/hfawFZlNjD— Sky News (@SkyNews) June 4, 2026
Η απόφαση επικρίθηκε από το συμβούλιο, το οποίο δήλωσε: «Η αίσθηση που έχουμε είναι ότι είναι εντάξει να είσαι αντισημίτης». Η αγωγή κατατέθηκε, αφού ο υπουργός Μετανάστευσης της ολλανδικής κυβέρνησης, Μπαρτ φαν ντεν Μπρινκ, δήλωσε ότι δεν υπήρχε νομική βάση για να εμποδιστεί η είσοδος του Γουέστ στη χώρα. Αν και οι δηλώσεις του ήταν «καταδικαστέες», δεν υπήρχε «κανένας λόγος να του απαγορευτεί η είσοδος», είπε.
Ο 48χρονος Γουέστ ζήτησε δημόσια συγγνώμη τον Ιανουάριο για την προηγούμενη συμπεριφορά του, αποδίδοντάς την στη διπολική διαταραχή τύπου 1 και λέγοντας ότι είχε «χάσει την επαφή με την πραγματικότητα».
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