Κάνιε Γουέστ: Κανονικά οι συναυλίες του στην Ολλανδία παρά την προσπάθεια εβραϊκής οργάνωσης να τις μπλοκάρει

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η παρουσία του θα οδηγήσει σε συγκεκριμένους κινδύνους για τη δημόσια τάξη, ανέφερε το δικαστήριο, απορρίπτοντας σχετικό αίτημα