Χαρδαλιάς και Ιερώνυμος επιβεβαίωσαν τη στενή συνεργασία Περιφέρειας Αττικής και Εκκλησίας

Στο επίκεντρο του γεύματος εργασίας βρέθηκαν η ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων, η στήριξη των ευάλωτων πολιτών και η περαιτέρω συνεργασία με τις Μητροπόλεις της Αττικής