Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Δεν κατήργησα ποτέ τη Θύρα 13 – Όσα λέγονται για το “κουμπούρι” είναι μυθολογία»
Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Δεν κατήργησα ποτέ τη Θύρα 13 – Όσα λέγονται για το “κουμπούρι” είναι μυθολογία»
Ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού μίλησε για τη Λεωφόρο, τη διοίκησή του στους «πράσινους», τις μεταγραφές, τη σχέση του με τη Θύρα 13 και τις επαφές του με παράγοντες άλλων ομάδων
Μια από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του πραγματοποίησε ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» του Σταύρου Θεοδωράκη, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ο πρώην ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού, ο οποίος συμπληρώνει τα 90 του χρόνια τον προσεχή Νοέμβριο, αναφέρθηκε στην αγάπη του για το «τριφύλλι», στη σχέση του με τη Θύρα 13, στις αποφάσεις που έλαβε ως πρόεδρος του συλλόγου, στις μεταγραφές, αλλά και στο περιστατικό με το περίφημο «κουμπούρι», το οποίο χαρακτήρισε μύθο.
«Πάντα Παναθηναϊκός, από το γυμνάσιο, λόγω Λινοξυλάκη. Τότε οι ήρωες ήταν ο Λινοξυλάκης, ο Βουτσαράς, Κρητικοί υποτίθεται. Δεν είχα κανένα φανατισμό».
Όπως εξήγησε, η πιο στενή σχέση του με τον σύλλογο αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1970.
«Μετά το '70 ξεκίνησα να παίρνω δέκα διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή που ήθελε να πηγαίνει και έτσι ξεκίνησα να έχω δέκα διαρκείας. Μαζί μου καθότανε ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά-σιγά έγινα, δεν θα έλεγα φανατικός, αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού».
«Ζούσε εκεί μέρα-νύχτα. Το πού έτρωγε και πώς έτρωγε δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κοιμόταν στο γήπεδο. Δίπλα στα αποδυτήρια είχε ένα δωμάτιο που κοιμόταν και ασχολιόταν από το ξημέρωμα ως το βράδυ να φτιάξει μια λακκούβα και να το κρατά σε άριστη κατάσταση».
«Παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα»
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υποστήριξε ότι, παρά την ισχυρή διοικητική του παρουσία, διατήρησε πάντα τη φιλάθλη οπτική του.
«Παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα».
Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε αρνηθεί προτάσεις που θεωρούσε άδικες για τις μικρότερες ομάδες.
«Όταν υπήρχαν φωνές να τα παίρνει όλα τα εισιτήρια η γηπεδούχος ομάδα, αρνήθηκα. Διότι το ποσοστό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα παιχνίδια δεν είχε σχέση με το ποσοστό που έπαιρναν στο γήπεδό τους».
Θυμήθηκε επίσης την εποχή των μεικτών κερκίδων και τη μάχη που, όπως είπε, έδωσε κατά της μαύρης αγοράς εισιτηρίων.
«Τότε είχαμε μεικτές κερκίδες και είχαμε ένα μικρό γήπεδο και απέξω ήταν οι μαυραγορίτες, που εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια;” και ανακαλύπτω ότι από τους συνδέσμους γίνεται όλη η μαύρη αγορά. Τα έπαιρναν από τους συνδέσμους με κανονική τιμή».
«Όταν το ανακάλυψα, σε ένα βράδυ και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα, είπα ότι καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13, που γίνεται Πανελλήνια Λέσχη Φιλάθλων Παναθηναϊκού και με υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και αλλού».
Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ουδέποτε στράφηκε εναντίον της ιστορικής θύρας των οργανωμένων φίλων του Παναθηναϊκού.
«Ουδέποτε κατήργησα εγώ τη Θύρα 13. Απεναντίας, την ανέβασα ως Πανελλήνια ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, τη Θύρα 13».
Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την περίοδο δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις από τον κόσμο.
«Τότε δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναμορφώσει την ομάδα».
«Οπλοφορούσα, αλλά όχι λόγω γηπέδου. Δεν το επιδείκνυα».
Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά όσα κατά καιρούς έχουν γραφτεί ή ειπωθεί.
«Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω να το βγάλω μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι μυθολογία».
«Βεβαίως είχα άποψη».
Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, θυμήθηκε περιστατικά από τη δεκαετία του 1990.
«Το '95 ο Ρότσα νόμιζε ότι είχε γίνει πρωταθλητής. Ξεχαρβαλώθηκε η ομάδα, ενώ ήταν υπό την καθοδήγηση τη δικιά μου προπονητής».
Όπως εξήγησε, υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ τους.
«Κάθε Παρασκευή ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματά του, της ομάδας, και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή, τη σύνθεση».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επέβαλλε αποφάσεις, αλλά προκαλούσε προβληματισμό.
«Αν ήταν κάτι που δεν το έβλεπα σωστό, ρωτούσα γιατί; Και έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Όχι απαραίτητα άλλες λύσεις, αλλά τον προβλημάτιζα».
«100%. Δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ, κατευθείαν».
Παράλληλα, εξήγησε τη φιλοσοφία που ακολουθούσε σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ.
«Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα».
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1995.
«Όταν το '95 πήραμε το πρωτάθλημα, πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα “συγχαρητήρια, με αναγκάζετε να μην κάνω μεταγραφές”».
Όπως τόνισε, η ίδια ομάδα κατέκτησε το νταμπλ το 1996 και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων χωρίς σημαντικές προσθήκες.
«Πήραμε νταμπλ το '96 και ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους τέσσερις και δεν είχα κάνει μία μεταγραφή. Με τους ίδιους παίκτες».
Κατά τον ίδιο, οι μαζικές μεταγραφές συχνά διαταράσσουν την ισορροπία μιας επιτυχημένης ομάδας.
«Δεν είναι ζημιά μόνο οικονομική, αλλά ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει τέσσερις-πέντε μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάνει μία-δύο και για συγκεκριμένες θέσεις που έχει πρόβλημα».
Ερωτηθείς αν έπαιξε ξανά τάβλι με τον Σωκράτη Νταϊφά, απάντησε ότι αυτό συνέβη αρκετά αργότερα.
«Πολύ αργότερα. Όταν πλέον είχε φύγει. Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, ότι δεν μου είχε φερθεί καλά».
Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη.
«Με τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, τον αντιπρόεδρο και συνέταιρο, ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τη σχέση μας».
Όπως υποστήριξε, ο Κωνσταντινίδης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό επειδή διαφωνούσε με όσα συνέβαιναν εις βάρος του.
«Δεν συμμετείχε και σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε μένα. Εγώ τα μάθαινα, αλλά δεν αντιδρούσα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητά του ήταν πάντοτε η αγωνιστική ενίσχυση του Παναθηναϊκού.
«Εγώ κοίταζα την ομάδα, να φτιάχνω ομάδα».
Πώς έγινε ΠαναθηναϊκόςΟ Γιώργος Βαρδινογιάννης θυμήθηκε τα πρώτα του χρόνια ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού και τον ρόλο που έπαιξαν ποδοσφαιριστές της εποχής στην επιλογή της ομάδας που θα υποστήριζε.
«Πάντα Παναθηναϊκός, από το γυμνάσιο, λόγω Λινοξυλάκη. Τότε οι ήρωες ήταν ο Λινοξυλάκης, ο Βουτσαράς, Κρητικοί υποτίθεται. Δεν είχα κανένα φανατισμό».
Όπως εξήγησε, η πιο στενή σχέση του με τον σύλλογο αναπτύχθηκε μετά τη δεκαετία του 1970.
«Μετά το '70 ξεκίνησα να παίρνω δέκα διαρκείας, γιατί ήταν και ο Γιωργάκης του Βαρδή που ήθελε να πηγαίνει και έτσι ξεκίνησα να έχω δέκα διαρκείας. Μαζί μου καθότανε ο Νανάς ο Τσαλδάρης και ο Γιώργος Κατσαρός. Και σιγά-σιγά έγινα, δεν θα έλεγα φανατικός, αλλά φίλαθλος του Παναθηναϊκού».
Ο άνθρωπος που ζούσε στη ΛεωφόροΑναφερόμενος στα χρόνια της διοίκησής του, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού θυμήθηκε έναν άνθρωπο που είχε αφιερώσει τη ζωή του στο γήπεδο της Λεωφόρου.
«Ζούσε εκεί μέρα-νύχτα. Το πού έτρωγε και πώς έτρωγε δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι κοιμόταν στο γήπεδο. Δίπλα στα αποδυτήρια είχε ένα δωμάτιο που κοιμόταν και ασχολιόταν από το ξημέρωμα ως το βράδυ να φτιάξει μια λακκούβα και να το κρατά σε άριστη κατάσταση».
«Παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα»
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης υποστήριξε ότι, παρά την ισχυρή διοικητική του παρουσία, διατήρησε πάντα τη φιλάθλη οπτική του.
«Παθιασμένος πρόεδρος, αλλά δεν έχασα τη φίλαθλη ιδιότητα».
Μάλιστα, ανέφερε ότι είχε αρνηθεί προτάσεις που θεωρούσε άδικες για τις μικρότερες ομάδες.
«Όταν υπήρχαν φωνές να τα παίρνει όλα τα εισιτήρια η γηπεδούχος ομάδα, αρνήθηκα. Διότι το ποσοστό που έπαιρναν οι μικρές ομάδες στα μεγάλα παιχνίδια δεν είχε σχέση με το ποσοστό που έπαιρναν στο γήπεδό τους».
Θυμήθηκε επίσης την εποχή των μεικτών κερκίδων και τη μάχη που, όπως είπε, έδωσε κατά της μαύρης αγοράς εισιτηρίων.
«Τότε είχαμε μεικτές κερκίδες και είχαμε ένα μικρό γήπεδο και απέξω ήταν οι μαυραγορίτες, που εγώ τους κυνηγούσα. Στην αρχή είπα “από πού τα προμηθεύονται τα εισιτήρια;” και ανακαλύπτω ότι από τους συνδέσμους γίνεται όλη η μαύρη αγορά. Τα έπαιρναν από τους συνδέσμους με κανονική τιμή».
Η Θύρα 13 και η κατάργηση των συνδέσμωνΟ πρώην ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αποκάλυψε ότι η ανακάλυψη της διακίνησης εισιτηρίων μέσω συνδέσμων οδήγησε σε δραστικές αποφάσεις.
«Όταν το ανακάλυψα, σε ένα βράδυ και λόγω κάποιων επεισοδίων στην εξέδρα, είπα ότι καταργούνται όλοι οι σύνδεσμοι, πλην της Θύρας 13, που γίνεται Πανελλήνια Λέσχη Φιλάθλων Παναθηναϊκού και με υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και αλλού».
Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι ουδέποτε στράφηκε εναντίον της ιστορικής θύρας των οργανωμένων φίλων του Παναθηναϊκού.
«Ουδέποτε κατήργησα εγώ τη Θύρα 13. Απεναντίας, την ανέβασα ως Πανελλήνια ΠΑΛΕΦΙΠ Νέας Υόρκης, τη Θύρα 13».
Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την περίοδο δεν υπήρξαν ιδιαίτερες αντιδράσεις από τον κόσμο.
«Τότε δεν αντέδρασε κανείς, διότι ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού είδε με τι μεράκι είχα αναμορφώσει την ομάδα».
«Δεν έβγαλα ποτέ όπλο στο γήπεδο»Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιστατικό που έχει μείνει στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου σχετικά με το περίφημο «κουμπούρι».
«Οπλοφορούσα, αλλά όχι λόγω γηπέδου. Δεν το επιδείκνυα».
Ο ίδιος διέψευσε κατηγορηματικά όσα κατά καιρούς έχουν γραφτεί ή ειπωθεί.
«Δεν έκανα ποτέ χειρονομία να βγάλω το κουμπούρι ή να κάνω να το βγάλω μέσα στο γήπεδο. Όλα τα άλλα είναι μυθολογία».
Η συμμετοχή στις αποφάσεις της ομάδαςΟ Γιώργος Βαρδινογιάννης παραδέχθηκε ότι είχε ενεργό ρόλο στις ποδοσφαιρικές αποφάσεις του συλλόγου.
«Βεβαίως είχα άποψη».
Μιλώντας για τη συνεργασία του με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα, θυμήθηκε περιστατικά από τη δεκαετία του 1990.
«Το '95 ο Ρότσα νόμιζε ότι είχε γίνει πρωταθλητής. Ξεχαρβαλώθηκε η ομάδα, ενώ ήταν υπό την καθοδήγηση τη δικιά μου προπονητής».
Όπως εξήγησε, υπήρχε συνεχής επικοινωνία μεταξύ τους.
«Κάθε Παρασκευή ερχόταν και μου έλεγε τα προβλήματά του, της ομάδας, και κουβεντιάζαμε πώς θα παίξουμε την Κυριακή, τη σύνθεση».
Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν επέβαλλε αποφάσεις, αλλά προκαλούσε προβληματισμό.
«Αν ήταν κάτι που δεν το έβλεπα σωστό, ρωτούσα γιατί; Και έδινα μια άλλη γωνία να το δει. Όχι απαραίτητα άλλες λύσεις, αλλά τον προβλημάτιζα».
«Εγώ αποφάσιζα για τις μεταγραφές»Ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού δήλωσε ξεκάθαρα ότι είχε τον τελικό λόγο στις μεταγραφικές κινήσεις.
«100%. Δεν ήθελα μάνατζερ. Εγώ, κατευθείαν».
Παράλληλα, εξήγησε τη φιλοσοφία που ακολουθούσε σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ.
«Διαμαρτύρονται οι φίλαθλοι πολλές φορές γιατί δεν κάνω μεταγραφές. Δεν έκανα μεταγραφές γιατί δεν ήθελα να χαλάσω την ομάδα».
Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα την ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1995.
«Όταν το '95 πήραμε το πρωτάθλημα, πήγα στα αποδυτήρια και τους είπα “συγχαρητήρια, με αναγκάζετε να μην κάνω μεταγραφές”».
Όπως τόνισε, η ίδια ομάδα κατέκτησε το νταμπλ το 1996 και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων χωρίς σημαντικές προσθήκες.
«Πήραμε νταμπλ το '96 και ευρωπαϊκή διάκριση μέχρι τους τέσσερις και δεν είχα κάνει μία μεταγραφή. Με τους ίδιους παίκτες».
Κατά τον ίδιο, οι μαζικές μεταγραφές συχνά διαταράσσουν την ισορροπία μιας επιτυχημένης ομάδας.
«Δεν είναι ζημιά μόνο οικονομική, αλλά ανατρέπεις τον τρόπο της ομάδας που έχεις χτίσει. Καμία μεγάλη ομάδα δεν κάνει τέσσερις-πέντε μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάνει μία-δύο και για συγκεκριμένες θέσεις που έχει πρόβλημα».
Η συγγνώμη του Νταϊφά και οι σχέσεις με τους αντιπάλουςΟ Γιώργος Βαρδινογιάννης αναφέρθηκε και στις σχέσεις που διατηρούσε με παράγοντες άλλων ομάδων.
Ερωτηθείς αν έπαιξε ξανά τάβλι με τον Σωκράτη Νταϊφά, απάντησε ότι αυτό συνέβη αρκετά αργότερα.
«Πολύ αργότερα. Όταν πλέον είχε φύγει. Ο Νταϊφάς μου ζήτησε χίλια συγγνώμη, ότι δεν μου είχε φερθεί καλά».
Παράλληλα, στάθηκε στη σχέση του με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη.
«Με τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, τον αντιπρόεδρο και συνέταιρο, ήμουν πάντοτε φίλος και κρατούσαμε το ποδοσφαιρικό έξω από τη σχέση μας».
Όπως υποστήριξε, ο Κωνσταντινίδης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό επειδή διαφωνούσε με όσα συνέβαιναν εις βάρος του.
«Δεν συμμετείχε και σε κάποια φάση έφυγε από τον Ολυμπιακό γιατί έβλεπε τα λάθη που γίνονταν κόντρα σε μένα. Εγώ τα μάθαινα, αλλά δεν αντιδρούσα».
Κλείνοντας, τόνισε ότι προτεραιότητά του ήταν πάντοτε η αγωνιστική ενίσχυση του Παναθηναϊκού.
«Εγώ κοίταζα την ομάδα, να φτιάχνω ομάδα».
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