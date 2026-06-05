Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Δεν κατήργησα ποτέ τη Θύρα 13 – Όσα λέγονται για το “κουμπούρι” είναι μυθολογία»

Ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού μίλησε για τη Λεωφόρο, τη διοίκησή του στους «πράσινους», τις μεταγραφές, τη σχέση του με τη Θύρα 13 και τις επαφές του με παράγοντες άλλων ομάδων