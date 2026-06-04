Μαριλού Κατσαφάδου: Έχω μεγάλη ηθική στήριξη από τον πατέρα μου, όταν χώρισα, ήταν δίπλα μου
Μαριλού Κατσαφάδου: Έχω μεγάλη ηθική στήριξη από τον πατέρα μου, όταν χώρισα, ήταν δίπλα μου
Η ηθοποιός περιέγραψε τη σχέση της με τον Θοδωρή Κατσαφάδο
Τη σχέση της με τον πατέρα της περιέγραψε η Μαριλού Κατσαφάδου. Η ηθοποιός και κόρη του Θοδωρή Κατσαφάδου στάθηκε στη στήριξη που της δείχνει και στις αξίες που της μετέδωσε. Πλέον, δήλωσε, απολαμβάνει πολύ να τον βλέπει στον ρόλο του παππού.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Enjoy η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα της, ο οποίος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εκείνη από τότε που πέθανε η μητέρα της. «Οφείλω τη μαχητικότητά μου στους γονείς μου. Μένω δίπλα στον πατέρα μου και τον χαίρομαι πλέον και σαν λατρεμένο παππού. Κάνει πολύ καλή δουλειά με το εγγόνι του. Τώρα που η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή, ο μπαμπάς για μένα είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες. Με τον πατέρα μου πάντα είχα πολύ καλή σχέση», εξομολογήθηκε.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός τόνισε πόσο υποστηρικτικός είναι ο πατέρας της και πόσο της στάθηκε την περίοδο που χώρισε: «Ο πατέρας μου μου μίλησε για αξίες. Στην οικογένειά μας το χρήμα δεν είναι η μεγαλύτερη αξία, αλλά η αγάπη, η σχέση, το πνεύμα, ο σεβασμός. Έχω μεγάλη στήριξη ηθική από τον πατέρα μου και, όταν χώρισα, εκείνος ήταν δίπλα μου».
Όσον αφορά στον γιο της, η Μαριλού Κατσαφάδου σημείωσε πως με την ανεμελιά του και την αθωότητά του την κάνει χαρούμενη: «Επίσης, ο γιος μου μου δίνει μεγάλη χαρά στη ζωή. Τα παιδιά με την ανεμελιά και την αθωότητα τους σου δίνουν χαρά. Το παιδί σίγουρα με άλλαξε. Με έκανε να βγω από το εγώ μου, να μοιράζομαι. Λατρεύω το παιδί μου και αυτή την αφιλτράριστη αθωότητά του».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Enjoy η Μαριλού Κατσαφάδου έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον πατέρα της, ο οποίος αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για εκείνη από τότε που πέθανε η μητέρα της. «Οφείλω τη μαχητικότητά μου στους γονείς μου. Μένω δίπλα στον πατέρα μου και τον χαίρομαι πλέον και σαν λατρεμένο παππού. Κάνει πολύ καλή δουλειά με το εγγόνι του. Τώρα που η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή, ο μπαμπάς για μένα είναι από τις βασικές μου προτεραιότητες. Με τον πατέρα μου πάντα είχα πολύ καλή σχέση», εξομολογήθηκε.
Στη συνέχεια, η ηθοποιός τόνισε πόσο υποστηρικτικός είναι ο πατέρας της και πόσο της στάθηκε την περίοδο που χώρισε: «Ο πατέρας μου μου μίλησε για αξίες. Στην οικογένειά μας το χρήμα δεν είναι η μεγαλύτερη αξία, αλλά η αγάπη, η σχέση, το πνεύμα, ο σεβασμός. Έχω μεγάλη στήριξη ηθική από τον πατέρα μου και, όταν χώρισα, εκείνος ήταν δίπλα μου».
Όσον αφορά στον γιο της, η Μαριλού Κατσαφάδου σημείωσε πως με την ανεμελιά του και την αθωότητά του την κάνει χαρούμενη: «Επίσης, ο γιος μου μου δίνει μεγάλη χαρά στη ζωή. Τα παιδιά με την ανεμελιά και την αθωότητα τους σου δίνουν χαρά. Το παιδί σίγουρα με άλλαξε. Με έκανε να βγω από το εγώ μου, να μοιράζομαι. Λατρεύω το παιδί μου και αυτή την αφιλτράριστη αθωότητά του».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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