Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ, ξεχωρίζει το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ
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Basket League Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Διαιτησία

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ, ξεχωρίζει το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ

Στην αντεπίθεση περνά ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις του πρώτου τέλικού κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς παρουσίασε βίντεο με συγκεκριμένες φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε

Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ, ξεχωρίζει το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ
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Ο Παναθηναϊκός όχι απλά διατηρεί τους υψηλούς τόνους διαμαρτυρόμενος για τη διαιτησία στο Game 1 της σειράς των τελικών της Stoiximan GBL, αλλά έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με 18 φάσεις στις οποίες θεωρεί ότι αδικήθηκε στον αγώνα του ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, η «πράσινη» ΚΑΕ μέσω των λογαριασμών της στα Social Media αρχίζει την παρουσίασή της με ένα μπάσιμο του Σορτς και στη συνέχεια σε ένα φάουλ που δίνεται στον Αμερικανό γκαρντ στο κέντρο του γηπέδου, στη συνέχεια παρουσιάζει μια φάση με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ και φυσικά δεν γινόταν να λείπει το περιβόητο συμβάν με τον Φουρνιέ και τον Ναν στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, ο Παναθηναϊκός μεταφέρει το κατά τη γνώμη της κοντράστ των σφυριγμάτων ή μη, ανάλογα με το αν αυτό ευνοεί τον Ολυμπιακό και παράλληλα αδικεί τους «πράσινους».

Δείτε το βίντεο:

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