Ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με 18 διαιτητικές αποφάσεις του Game 1 στο ΣΕΦ, ξεχωρίζει το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ

Στην αντεπίθεση περνά ο Παναθηναϊκός σε ό,τι αφορά στις διαιτητικές αποφάσεις του πρώτου τέλικού κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς παρουσίασε βίντεο με συγκεκριμένες φάσεις που θεωρεί ότι αδικήθηκε