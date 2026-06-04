Αγωνία για την τύχη των δύο ανήλικων κοριτσιών της Βασιλικής: Η θεία τους φέρεται να μην μπορεί να τα αναλάβει, παραμένουν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας

Η αδερφή της 39χρονης είχε εκδηλώσει αρχικά ενδιαφέρον, αλλά στη συνέχεια εμφανίζεται να είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα - «Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος





Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της δεκάχρονης και της εξάχρονης, που κοιμόντουσαν όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους, βγήκαν καθαρά, καθώς εξεταζόταν αν ο πατέρας τούς είχε ρίξει ηρεμιστικά. Τα κορίτσια παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομείο, ωστόσο κανείς δεν ξέρει πού θα μείνουν, όταν βγουν από εκεί.







Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα, πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.



«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.







«Τα παιδιά φαίνεται να είναι χαρούμενα και να παίζουν χωρίς να αναζητούν τους γονείς τους. Δείχνουν να έχουν απαλλαγεί από ένα νοσηρό περιβάλλον» κατέληξε.





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Πριν από τέσσερα χρόνια όλα έδειχναν διαφορετικά. Η Βασιλική ρωτούσε να μάθει τις τιμές για ξύλινες γραβάτες που έγραφαν «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» και εκδήλωνε ενδιαφέρον για να πιάσει δουλειά σε συνεργείο καθαρισμού. Τα πάντα άλλαζαν προς το χειρότερο σταδιακά.



Μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης στο Live News ρίχνουν φως το δράμα των δύο παιδιών της, που είχε ξεκινήσει πολύ πριν τη δολοφονία της μητέρας τους.



Τα δύο κορίτσια μπορεί να κοιμόντουσαν τη μοιραία νύχτα που ο πατέρας τους μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, 45 φορές, την 39χρονη σύζυγό του, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και γειτόνων, ζούσαν την αγριότητα του πατέρα τους μέσα στο σπίτι συχνά, καθώς ακούγονταν φωνές από τους τσακωμούς τη νύχτα.



Με την απολογία του 41χρονου δολοφόνου της Βασιλικής στην Καλαμάτα να αναμένεται το Σάββατο, το ενδιαφέρον στρέφεται στο μέλλον των δύο παιδιών, που έχασαν ξαφνικά και τόσο βίαια την 39χρονη μητέρα τους.Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων της δεκάχρονης και της εξάχρονης, που κοιμόντουσαν όταν ο πατέρας τους δολοφόνησε τη μητέρα τους, βγήκαν καθαρά, καθώς εξεταζόταν αν ο πατέρας τούς είχε ρίξει ηρεμιστικά. Τα κορίτσια παραμένουν φιλοξενούμενα σε νοσοκομείο, ωστόσο κανείς δεν ξέρει πού θα μείνουν, όταν βγουν από εκεί.H θεία τους, η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής, αν και στην αρχή ζήτησε την επιμέλειά τους, φέρεται να είπε στη συνέχεια πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις κι έτσι παραμένει άγνωστο πού θα καταλήξουν τα δύο ανήλικα κορίτσια, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα, πάντως, τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν οι συγγενείς του δολοφόνου» είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.Ο κ. Γιαννάκος εξήγησε πως οι παιδοψυχολόγοι έχουν πει στα κορίτσια ότι η μητέρα τους έχασε τη ζωή της σε ατύχημα πέφτοντας από τις σκάλες και ο πατέρας τους έχει κληθεί στην αστυνομία για εξηγήσεις.«Τα παιδιά φαίνεται να είναι χαρούμενα και να παίζουν χωρίς να αναζητούν τους γονείς τους. Δείχνουν να έχουν απαλλαγεί από ένα νοσηρό περιβάλλον» κατέληξε.Πριν από τέσσερα χρόνια όλα έδειχναν διαφορετικά. Η Βασιλική ρωτούσε να μάθει τις τιμές για ξύλινες γραβάτες που έγραφαν «ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου» και εκδήλωνε ενδιαφέρον για να πιάσει δουλειά σε συνεργείο καθαρισμού. Τα πάντα άλλαζαν προς το χειρότερο σταδιακά.Μαρτυρίες φίλων και γειτόνων της 39χρονης στο Live News ρίχνουν φως το δράμα των δύο παιδιών της, που είχε ξεκινήσει πολύ πριν τη δολοφονία της μητέρας τους.Τα δύο κορίτσια μπορεί να κοιμόντουσαν τη μοιραία νύχτα που ο πατέρας τους μαχαίρωσε μέχρι θανάτου, 45 φορές, την 39χρονη σύζυγό του, ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και γειτόνων, ζούσαν την αγριότητα του πατέρα τους μέσα στο σπίτι συχνά, καθώς ακούγονταν φωνές από τους τσακωμούς τη νύχτα.

Οι κινήσεις και τα όσα έλεγε στο σχολείο η 10χρονη κόρη της αδικοχαμένης Βασιλικής, είχαν κατά καιρούς προβληματίσει. Το ίδιο και οι ερωτήσεις που έκανε στις φίλες της μητέρας της. Ξυπνούσαν τις νύχτες από τις φωνές και προσπαθούσαν να μάθουν τι έχει συμβεί.



Μητέρα συμμαθητή της 10χρονης λέει πως το κοριτσάκι είχε πει πολλές φορές ότι ήταν στενοχωρημένη, γιατί άκουγε τους γονείς της να μαλώνουν και μάλιστα πολλές φορές ξυπνούσε από τους έντονους καυγάδες τους.



Χαρακτηριστικά, φίλη της 39χρονης είπε πως η ίδια η Βασιλική της είχε εκμυστηρευτεί ότι η κόρη της την ρωτούσε αν θα χωρίσει με τον μπαμπά και ποιος από τους δύο θα έφευγε από το σπίτι...