Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
ΕΛΛΑΔΑ
Νάσος Αθανασίου Κηδεία Δημοσιογράφος ΣΥΡΙΖΑ

Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου

Ανάμεσά τους ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Τέρενς Κουίκ, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νίκος Φίλης και η Έλενα Ακρίτα

Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
45 ΣΧΟΛΙΑ
Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπαν, συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια όπου τελείται η κηδεία του.

Στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή βρέθηκαν όσοι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί του στη δημοσιογραφία και την πολιτική, ενώ στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής.

@protothema.gr ▪️Σωκράτης Φάμελλος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Φίλης και Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος protothema.gr
Στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Τέρενς Κουίκ, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νίκος Φίλης, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Πάνος Σκουρλέτης.




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Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Αλέξης Τσίπρας
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Σωκράτης Φάμελλος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Γιώργος Καραμέρος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Τέρενς Κουίκ
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Γιώργος Βαρεμένος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Χρήστος Σπίρτζης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Πάνος Σκουρολιάκος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Πάνος Σκουρλέτης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Η Ράνια Σβίγκου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Κώστας Καραγκούνης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Κώστας Ζαχαριάδης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Νίκος Φίλης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Η Έλενα Ακρίτα
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Αργύρης Ντινόπουλος
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
O Νίκος Βούτσης
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Θοδωρής Δρίτσας
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ο Γιάννης Δημαράς
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
45 ΣΧΟΛΙΑ

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