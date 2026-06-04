Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Σύσσωμος ο πολιτικός και ο δημοσιογραφικός κόσμος στο τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου
Ανάμεσά τους ο Αλέξης Τσίπρας, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Τέρενς Κουίκ, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νίκος Φίλης και η Έλενα Ακρίτα
Το τελευταίο αντίο στον Νάσο Αθανασίου είπαν, συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στα Άνω Βριλήσσια όπου τελείται η κηδεία του.
Στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή βρέθηκαν όσοι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί του στη δημοσιογραφία και την πολιτική, ενώ στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής.
Στην κηδεία του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή βρέθηκαν όσοι τον γνώρισαν, τον αγάπησαν και συμπορεύτηκαν μαζί του στη δημοσιογραφία και την πολιτική, ενώ στεφάνια μεταξύ άλλων έστειλαν πολιτικά κόμματα και ο πρόεδρος της Βουλής.
Στην κηδεία του Νάσου Αθανασίου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ο Τέρενς Κουίκ, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Νίκος Φίλης, η Έλενα Ακρίτα, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Πάνος Σκουρλέτης.
@protothema.gr ▪️Σωκράτης Φάμελλος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, Χρήστος Σπίρτζης, Νίκος Φίλης και Έλενα Ακρίτα στο τελευταίο αντίο του δημοσιογράφου και πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα