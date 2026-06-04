Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τετ α τετ μαζί του θέλει ο Ζελένσκι, θα ήταν υπέροχο σχολιάζει ο Τραμπ
Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τετ α τετ μαζί του θέλει ο Ζελένσκι, θα ήταν υπέροχο σχολιάζει ο Τραμπ
Με σχεδόν ταυτόχρονες παρεμβάσεις τους, ο Ρώσος και ο Ουκρανός πρόεδρος στέλνουν σήματα ότι επιθυμούν να μπει τέλος στην αιματηρή διαμάχη, κάθε πλευρά όμως βάζει τις δικές της προϋποθέσεις
Αν το Κίεβο πει ναι στο πλαίσιο της συμφωνίας μου με τον Τραμπ στην Αλάσκα, οι μάχες θα τελειώσουν γρήγορα και λέμε και «δόξα τω θεώ που τερματιστηκε ο πόλεμος», είναι το μήνυμα που έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.
Συνάντηση «ενώπιος ενωπίω» μεταξύ των δύο προέδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση πυρός είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά στη Ρωσία με αυτόν τον πόλεμο – και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.
Με διαφορά λίγων ωρών -αν όχι και λεπτών- οι δύο πρόεδροι σε παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει ένα τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς ορατά σημάδια τερματισμού και με τι παύσεις στις εχθροπραξίες να είναι ολιγόωρες και απλά συμβολικές, όπως για το Πάσχα.
Βρισκόμαστε, όμως, κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση ή οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης; Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα απαντήσει η μία πλευρά στην κίνηση της άλλης.
Αν και δεν θέλησε να αναφερθεί στις παραχωρήσεις που ζήτησε από την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο και τον Ουκρανό ηγέτη «δύο πολύ καλούς ανθρώπους». Για την προοπτική συνάντησής τους έδειξε ενήμερος και σχολίασε ότι «θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν».
Η Ρωσία, κατά τον ίδιο, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι έτοιμη», εξάλλου «θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, βασιζόμενοι στα θεμέλια του Άνκορατζ».
«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους [ενν. της Ουκρανίας], ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος» - είχε υπενθυμίσει ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι ότι η θητεία του Ζελένσκι έληγε το 2024, αλλά δεν έχουν γίνει εκλογές λόγω του πολέμου.
Συνάντηση «ενώπιος ενωπίω» μεταξύ των δύο προέδρων για να τερματιστούν οι μάχες υπό την επίβλεψη των ΗΠΑ για την κατάπαυση πυρός είναι αυτό που έστειλε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια ανοιχτή επιστολή που υπενθυμίζει τι δεν πάει καλά στη Ρωσία με αυτόν τον πόλεμο – και είναι πολλά που βάζουν στο κάδρο τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο.
Με διαφορά λίγων ωρών -αν όχι και λεπτών- οι δύο πρόεδροι σε παρεμβάσεις τους μοιάζουν έτοιμοι να μπει ένα τέλος στην πολεμική διαμάχη που κρατά πλέον 4,5 χρόνια, χωρίς ορατά σημάδια τερματισμού και με τι παύσεις στις εχθροπραξίες να είναι ολιγόωρες και απλά συμβολικές, όπως για το Πάσχα.
Βρισκόμαστε, όμως, κοντά σε μια πρωτοβουλία για την ειρήνευση ή οι δύο ηγέτες κάνουν δηλώσεις και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στο πεδίο της μάχης; Πολλά θα εξαρτηθούν από το πώς θα απαντήσει η μία πλευρά στην κίνηση της άλλης.
Τραμπ: «Θα ήταν υπέροχο να συναντιούνταν»Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση του Αμερικανού προέδρου στις προτάσεις του Πούτιν και του Ζελένσκι.
Αν και δεν θέλησε να αναφερθεί στις παραχωρήσεις που ζήτησε από την Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλεσε τον Ρώσο και τον Ουκρανό ηγέτη «δύο πολύ καλούς ανθρώπους». Για την προοπτική συνάντησής τους έδειξε ενήμερος και σχολίασε ότι «θα ήταν υπέροχο αν συναντιόντουσαν, πρέπει να το κάνουν».
Reporter: Zelensky wrote a letter to Putin. He wants to meet with Putin alone because he thinks you're too busy with Iran. Is he right?— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Trump: I know exactly what you're doing. I think it would be great if they met. They should get it done. pic.twitter.com/80yAEicoZJ
Έτοιμος για συμβιβασμό δηλώνει ο ΠούτινΗ πρόταση του Ρώσου προέδρου σε δηλώσεις του σε ξένους δημοσιογράφους ήταν απλή. Αν η Ουκρανία πει «ναι» στον «συμβιβασμό που συμφωνήσαμε στο Άνκορατζ» (δηλαδή κατά τη συνάντηση του Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025 με τον Ντόναλντ Τραμπ), τότε «η σύγκρουση θα σβήσει πολύ γρήγορα».
Η Ρωσία, κατά τον ίδιο, «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι έτοιμη», εξάλλου «θέλει να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα, βασιζόμενοι στα θεμέλια του Άνκορατζ».
«Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με τους νόμιμους εκπροσώπους [ενν. της Ουκρανίας], ίσως ακόμη και με τον Ζελένσκι», πρόσθεσε, αν και νωρίτερα είπε ότι «οι νομικοί θα αποφασίσουν αν ο Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος» - είχε υπενθυμίσει ο Βλαντίμιρ Ζελένσκι ότι η θητεία του Ζελένσκι έληγε το 2024, αλλά δεν έχουν γίνει εκλογές λόγω του πολέμου.
Putin on what he would say to Zelensky if they were to sign a peace deal:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
Thank God it's all over.
That's what one would say. pic.twitter.com/eqp52Yj8AL
Kremlin insists:— Clash Report (@clashreport) June 4, 2026
If Zelensky wants to meet with Putin, he can come to Moscow.
Ακόμη, σχολίασε ότι το πρόβλημα του Κιέβου είναι ότι πάσχει από «καταστροφική έλλειψη προσωπικού». «Κάθε μήνα χάνουν περίπου 10.000 άτομα, ενώ περίπου 20.000 άτομα είναι λιποτάκτες. Μέχρι στιγμής φέτος, ο αριθμός των λιποτακτών έχει φτάσει τα 60.000 άτομα», είπε χωρίς να δώσει στοιχεία.
Η πρόταση ΖελένσκιΟ Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε μια παρέμβαση σχεδόν την ίδια ώρα με τη συνέντευξη του Ρώσου ηγέτη, κάλεσε τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια κατ΄ιδίαν συνάντηση, στην Ελβετία, την Τουρκία ή σε αραβική χώρα.
«Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας» γράφει μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι σε ανοιχτή επιστολή όπου προτείνει να αναλάβουν οι ΗΠΑ την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός.
Δεν λείπουν όμως οι πολυάριθμες αιχμές από τον Ζελένσκι.
Υπενθυμίζει καταρχάς ότι τα ουκρανικά drone «επισκέφθηκαν την έναρξη του Φόρουμ σας στην Αγία Πετρούπολη, διανύοντας απόσταση άνω των 1.000 χιλιομέτρων» και προσθέτει με νόημα ότι η απόσταση αυτή «δεν αποτελεί το όριο των δυνατοτήτων μας».
Γράφει ότι ο Πούτιν χάνει γρήγορα την υποστήριξη στο εσωτερικό της χώρας, καθώς οι Ρώσοι αισθάνονται «όλο και πιο άβολα» με τον πόλεμο, ο οποίος «επιφέρει όλο και περισσότερες αρνητικές συνέπειες» στη Ρωσία. Είναι τα ουκρανικά drones και οι πύραυλοι, η έλλειψη βενζίνης, οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές, και η πρόθεση του Πούτιν να ξεκινήσει μια νέα εκστρατεία επιστράτευσης που δεν συμπαθούν οι Ρώσοι, γράφει ο Ζελένσκι.
Ισχυρίζεται ότι μέσα στον Μάιο η Ρωσία είχε 30.000 νεκρούς και σοβαρά τραυματίες στρατιώτες και ότι το Κίεβο έχει «βίντεο που επιβεβαιώνουν κάθε μία από τις απώλειές σας».
Βάζοντας στο στόχαστρο τον ίδιο τον Πούτιν, ο Ζελένσκι λέει ότι «η ηλικία αρχίζει να έχει τις επιπτώσεις της» στον Ρώσο ηγέτη και ότι «με τον καιρό, η κόπωση [ενν. των Ρώσων] μαζί σας μόνο θα αυξάνεται».
Ο Ουκρανός ηγέτης λέει στον Πούτιν «να μην φοβάται να ακολουθήσει τον δρόμο που θα οδηγήσει στην έξοδο από αυτόν τον πόλεμο» και προτείνει να συναντηθούν για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.
«Είναι οι ηγέτες που επιλύουν τα βασικά ζητήματα. Έτσι ήταν πάντα και έτσι θα είναι πάντα. Προτείνω να ορίσουμε μια συγκεκριμένη ημερομηνία για μια τέτοια συνάντηση», γράφει.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε ότι η Μόσχα «είναι ενήμερη για την επιστολή του Ζελένσκι» και ο πρόεδρος Πούτιν θα ενημερωθεί αργότερα την Πέμπτη για το περιεχόμενό της. Ο Ζελένσκι μπορεί να έρθει «ανά πάσα στιγμή» και να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Μόσχα, πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ το Κίεβο αναμένει μια «σοβαρή και ουσιώδη» απάντηση στην πρόταση για το τέλος του πολέμου, με τον υπουργό Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα να δηλώνει ότι η πρωτοβουλία Ζελένσκι «περιλαμβάνει καθαρά και εφαρμόσιμα βήματα», πέρα από την κατ’ίδίαν συνάντηση.
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