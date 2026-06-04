Ελπίδες για λήξη του πολέμου στην Ουκρανία: Για αμοιβαίο συμβιβασμό μιλά ο Πούτιν, τετ α τετ μαζί του θέλει ο Ζελένσκι, θα ήταν υπέροχο σχολιάζει ο Τραμπ