Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

Οικογενειακός φίλος του θύματος της ένοπλης επίθεσης μίλησε στο Live News, όπου ανέφερε: «Αυτή που τα έχει φτιάξει με έναν ύποπτο εκεί πέρα είναι και λίγο ψυχάκιας ή ναρκομανής είναι ή ψυχάκιας οπότε τον έβαλε στην πρίζα».Ερωτηθείς εάν είχαν διαφορές για το παιδί, το φιλικό πρόσωπο της οικογένειας του 38χρονου απάντησε αρνητικά, διευκρινίζοντας ότι «έχουνε υπογράψει τα πάντα».Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει άφαντος με τους αστυνομικούς να περιμένουν να συνέλθει ο 38χρονος, προκειμένου να τους δώσει περισσότερες πληροφορίες.Άφαντη παραμένει και η πρώην σύντροφος του θύματος.