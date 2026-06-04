Metron Analysis: Στο 28,5% η ΝΔ, δεύτερη η ΕΛ.Α.Σ. με 15,2%, το ΠΑΣΟΚ με 11,2% στην τρίτη θέση, έχασε σχεδόν 4 μονάδες

Την κυριαρχία της ΝΔ και τον περαιτέρω κατακερματισμό της αντιπολίτευσης με το κόμμα Τσίπρα να παίρνει τη θέση του ΠΑΣΟΚ (και τα ποσοστά του) καθώς το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης διατηρείται οριακά στην τρίτη θέση με προβάδισμα μόλις 0,8 μονάδων από την Ελπίδα της Μαρίας Καρυστιανού, επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega.



Η ΝΔ καταγράφηκε στην εκτίμηση ψήφου με 28,5% (από 28,6% τον Απρίλιο), με προβάδισμα 13,3 μονάδων από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα που «έγραψε» 15,2%. Το ΠΑΣΟΚ μέσα σε έναν μήνα χάνει 3,8 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και βρίσκεται στο 11,2% με πρόθεση ψήφου στο 9% (με πτώση 2,3 μονάδων),ενώ το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που καταγράφεται ως η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός με δεύτερη τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι στο 10,4% στην εκτίμηση ψήφου.



Στο νέο πολιτικό σκηνικό, τα μόνα κόμματα της αντιπολίτευσης που δείχνουν να μην επηρεάζονται είναι η Φωνή Λογικής και το ΜεΡΑ25, που εξασφαλίζουν την είσοδό τους στη Βουλή με χαμηλά, αλλά σταθερά ποσοστά λίγο πάνω από το 3% στην εκτίμηση ψήφου, οδηγώντας έτσι σε μία Βουλή με 9 κόμματα. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα εμφανίζουν μεγάλες απώλειες - είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μένει εκτός Βουλής.



Σημειώνεται ότι μειώθηκε κατά μία μονάδα (από το 39% στο 38%) το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν για πολιτική σταθερότητα - ωστόσο στον χώρο των κεντροδεξιών ψηφοφόρων, το ποσοστό υπέρ της ψήφου για την σταθερότητα είναι στο 70%. Ωστόσο αυξήθηκε κατά 3 μονάδες (από 66% στο 69%)το ποσοστό εκείνων που λένε ότι η χώρα βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.





Κυριαρχία Μητσοτάκη, απώλειες Ανδρουλάκη



Με 14 μονάδες (28% έναντι 14%) προηγείται ο Κυριάκος Μητσοτάκης του Αλέξη Τσίπρα στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και ακολουθούν από απόσταση ο Νίκος Ανδρουλάκης και η Μαρία Καρυστιανού και οι δύο με 6%.



Τρεις μονάδες πάνω στην αξιολόγηση των πολιτών είναι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (από 27% στο 30%) επανερχόμενος στα ποσοστά της αρχικής φάσης του πολέμου στον Περσικό, όταν είχε στείλει φρεγάτες και F-16 για την θωράκιση της Κύπρου. Μία μονάδα επάνω είναι και η αξιολόγηση της κυβέρνησης, ενώ προβληματική είναι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του, αφού αυξάνονται οι αρνητικές κρίσεις κατά τρεις μονάδες: το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει πλέον 80% αρνητικές κρίσεις και μόλος 12% θετικές, ενώ και ο κ. Ανδρουλάκης έχει μόλις 14% θετικές αξιολογήσεις, ενώ στη δημοτικότητα χάνει πέντε μονάδες και εμφανίζεται πέμπτος από το τέλος στην κατάταξη των πολιτικών αρχηγών, με 21%.



Δείτε εδώ την δημοσκόπηση:



