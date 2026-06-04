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Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης
Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης
H έρευνα σε βάρος του τραγουδιστή ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη
Στη σύλληψη 44χρονου τραγουδιστή προχώρησαν οι Αρχές στη Σύρο με την κατηγορία της αποπλάνησης 14χρονου κοριτσιού.
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο του Star, η έρευνα σε βάρος του τραγουδιστή ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη κατά το 2025. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία η οποία εξέδωσε βούλευμα για τη σύλληψή του.
Την Τρίτη το μεσημέρι, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου προχώρησαν στη σύλληψη του τραγουδιστή ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού μετά τη σύλληψη του τραγουδιστή.
Πληροφορίες που μετέδωσε ο ιστότοπος togegonos.gr, αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη μεταγωγή του στις φυλακές αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού για ιατρικές εξετάσεις.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στο κεντρικό δελτίο του Star, η έρευνα σε βάρος του τραγουδιστή ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη κατά το 2025. Το υλικό διαβιβάστηκε στις αρμόδιες Αρχές και στη συνέχεια η δικογραφία έφτασε στην Εισαγγελία η οποία εξέδωσε βούλευμα για τη σύλληψή του.
Την Τρίτη το μεσημέρι, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σύρου προχώρησαν στη σύλληψη του τραγουδιστή ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί σε βάρος του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
«Έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη», ήταν η πρώτη αντίδραση της οικογένειας του παιδιού μετά τη σύλληψη του τραγουδιστή.
Πληροφορίες που μετέδωσε ο ιστότοπος togegonos.gr, αναφέρουν ότι λίγο πριν από τη μεταγωγή του στις φυλακές αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του νησιού για ιατρικές εξετάσεις.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ
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