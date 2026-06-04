Σύρος: Συνελήφθη 44χρονος τραγουδιστής για αποπλάνηση 14χρονης

H έρευνα σε βάρος του τραγουδιστή ξεκίνησε ύστερα από καταγγελία που υπέβαλαν οι γονείς 14χρονης, όταν εντόπισαν στο κινητό της συσκευής μηνύματα που φέρεται να αντάλλασσε με τον καλλιτέχνη